Как промышленность в Украине влияет на экологию

Глобальные изменения климата могут занять первое место среди проблем человечества, сдвинув военные конфликты, нехватку питьевой воды и еды. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает корреспондент "Комментариев".



Роман Абрамовский. Фото: ОП

Мировые тенденции требуют от современной промышленности перехода к "чистым" технологиям производства, подчеркнул министр защиты окружающей среды. По его мнению, надо прекратить дискуссии и объединиться в борьбе с глобальными изменениями климата, в частности — в Украине.

"Аграрный сектор производит немало выбросов. Это почти 24% от общих выбросов. Но это не только о каких-то угрозах и ограничениях, это и возможности для аграрного сектора — эффективное ведение аграрного производства", — отметил Абрамовский.

По его словам, с климатическими изменениями можно легко справиться.

"Нужно просто не генерировать выбросы от производства электроэнергии и все электрифицировать. Все — проблема будет решена, но какой сложный этот путь. Украина одна из первых присоединилась и очень быстро ратифицировала Парижское соглашение, начала выполнять его. Но первый национальный значительный вклад был не слишком амбициозным", — рассказал министр защиты окружающей среды Украины.

Украина работает над вторым взносом после подписания Парижского соглашения, анонсировал чиновник. Он отметил, что "цвет" инвестиций в будущем будет "зеленым" и будет очень трудно развивать производство без современных экологических технологий.

"В 2018 году у нас уровень выбросов был 39% от уровня 1990 года. В прошлом году это уже было чуть больше 37%. Мы берем на себя задачу по выполнению цели к 2030 году — 35%", — пояснил Абрамовский.

Напомним, во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский рассказал о планах по улучшению экологической ситуации в стране и анонсировал большие эконалоги для промышленных предприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!