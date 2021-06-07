Как промышленность в Украине влияет на экологию

BTC/USD
36076.51
ETH/USD
2778.14
LTC/USD
177.94
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Глобальные изменения климата могут занять первое место среди проблем человечества, сдвинув военные конфликты, нехватку питьевой воды и еды. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, передает корреспондент "Комментариев".
Роман Абрамовский. Фото: ОП
Мировые тенденции требуют от современной промышленности перехода к "чистым" технологиям производства, подчеркнул министр защиты окружающей среды. По его мнению, надо прекратить дискуссии и объединиться в борьбе с глобальными изменениями климата, в частности — в Украине.
По его словам, с климатическими изменениями можно легко справиться.
Украина работает над вторым взносом после подписания Парижского соглашения, анонсировал чиновник. Он отметил, что "цвет" инвестиций в будущем будет "зеленым" и будет очень трудно развивать производство без современных экологических технологий.
Напомним, во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский рассказал о планах по улучшению экологической ситуации в стране и анонсировал большие эконалоги для промышленных предприятий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости