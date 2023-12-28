Как объяснить политические предпочтения украинцев: есть ли альтернатива Зеленскому

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Кравцев Сергей
Свежие данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" свидетельствуют, что украинцы среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%). Также высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), шоумену и волонтеру Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%). Рейтинг недоверия возглавляют экс-премьер, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (85%), бывший советник ОП Алексей Арестович (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), и "Евросолидарность", экс-президент Петр Порошенко (74%). О чем говорит этот опрос, а также некоторые предыдущие? Как и под влиянием каких факторов ситуация может измениться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:
С нынешней дистанции, продолжает эксперт, сложно не увидеть, что при Порошенко страна преодолела колоссальные угрозы, выстроила растущую экономику, приспособилась к потере российского рынка. Да и войну, идущую в гибридном формате с 2014-го, общество не очень замечало.
По мнению основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, то, что у президента, несмотря на продолжающуюся войну (которая идет далеко не так хорошо, как нам обещали, уверяя, что после контрнаступления мы чуть ли не летом-2023 будем в Крыму), скандалы, которые продолжают сотрясать власть, и много других негативных факторов, рейтинг всё еще высокий, как и уровень доверия, объясняется рядом моментов.
Во-первых, поясняет эксперт, это гениальная информационная работа самого Зеленского.
Во-вторых, продолжает он, Зеленский и его Офис умудряются весь негатив перебрасывать на других.
В-третьих, у Зеленского реально нет достойного конкурента в свете отсутствия реального политического процесса, считает Андрей Еременко. "Старая гвардия" в лице Тимошенко и Порошенко предсказуемо "тонет", антирейтинги там высочайшие. А проявить себе какие-то новые лица в политике просто не могут.
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