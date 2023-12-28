Как объяснить политические предпочтения украинцев: есть ли альтернатива Зеленскому

Свежие данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" свидетельствуют, что украинцы среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%). Также высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), шоумену и волонтеру Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%). Рейтинг недоверия возглавляют экс-премьер, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (85%), бывший советник ОП Алексей Арестович (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), и "Евросолидарность", экс-президент Петр Порошенко (74%). О чем говорит этот опрос, а также некоторые предыдущие? Как и под влиянием каких факторов ситуация может измениться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинцы хотят нового, но не хотят признавать себя неправыми

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

"Рейтинг логичен: граждане хотят нового. В то же время, не хотят признавать себя неправыми – это видно на примере антирейтинга Порошенко. Он сформирован олигархическими медиа еще в 2017-19 годах, хотя, конечно, были во время его президентства и просчеты".

С нынешней дистанции, продолжает эксперт, сложно не увидеть, что при Порошенко страна преодолела колоссальные угрозы, выстроила растущую экономику, приспособилась к потере российского рынка. Да и войну, идущую в гибридном формате с 2014-го, общество не очень замечало.

"Собственно, такое расслабление и привело потом на выборах 2019 года к протестному голосованию. Но в остальном оценки общества более-менее зрелые", – констатирует Александр Палий.

Зеленский – лучший кризисный пиарщик в Украине

По мнению основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, то, что у президента, несмотря на продолжающуюся войну (которая идет далеко не так хорошо, как нам обещали, уверяя, что после контрнаступления мы чуть ли не летом-2023 будем в Крыму), скандалы, которые продолжают сотрясать власть, и много других негативных факторов, рейтинг всё еще высокий, как и уровень доверия, объясняется рядом моментов.

Во-первых, поясняет эксперт, это гениальная информационная работа самого Зеленского.

"Что-что, а кризисный пиарщик он – лучший в Украине. Не зря именно очень умелой работой со зрителем зарабатывал себе на хлеб (с маслом и не только) до того, как стать президентом", – отмечает Андрей Еременко.

Во-вторых, продолжает он, Зеленский и его Офис умудряются весь негатив перебрасывать на других.

"Если посмотреть на доверие к институциям, видно, что у Кабмина и Рады оно стремительно сокращается. И ведь и первый, и вторая работают фактически под президентом. Выполняют указания из его Офиса. Но тот умело сбрасывает именно на министров и нардепов весь негатив", – акцентирует эксперт.

В-третьих, у Зеленского реально нет достойного конкурента в свете отсутствия реального политического процесса, считает Андрей Еременко. "Старая гвардия" в лице Тимошенко и Порошенко предсказуемо "тонет", антирейтинги там высочайшие. А проявить себе какие-то новые лица в политике просто не могут.

"Формально о своем желании побороться за пост президента заявлял лишь Арестович. Но он ухитрился настолько сильно сжечь свой достаточной неплохой рейтинг, что меня это удивляет. Такого факапа я от него не ожидал, – признался эксперт. – Есть некие намеки от Притулы, от Кличко. Но, опять же, именно в виде намеков. А как только начнется реальный политический процесс, появятся какие-то альтернативы – рейтинг Зеленского начнет стремительно падать. Однако, чтоб такой процесс начался, у нас должно быть понимание – когда станут возможны выборы. Его пока нет. Как минимум, для этого необходимо прекращение боевых действий".

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