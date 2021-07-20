Как Мендель назвала и описала в своей книге Богдана, Гончарука и Порошенка

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МЕНЮ
Лиля Воробьева
Книга бывшего прес-секретаря Владимира Зеленского, в понедельник, 19 июля вышла в свет. Юлия Мендель назвал свои рассказ "Каждый из нас президент". В ней автор рассказала о своей работе в должности спикера президента, а еще о политиках и их работе. В книге она много хвалила Зеленского, ругала Порошенко, а бывшего руководителя правительства Алексея Гончарука назвала "Двумя метрами секса". Не обошла автор Андрея Богдана, назвав политика "хамоватым люмпеном". Об этом пишет издание "Лига.нет".
Юлия Мендель выпустила книгу (фото из открытых источников)
Известно, что книга "Каждый из нас президент" стоит от 190 до 230 гривен. Цены в разных книжных магазинах — разные.
Автор назвала одного из самых молодых руководителей Кабмина эгоцентричным. Она убеждена, что ему стоит повзрослеть. Мендель призналась, что ее подруга называла его "Два метра секса".
Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, что Гончарука, вероятно, освободили из-за того, что у него не было институционального опыта, он путался в кризисных ситуациях и часто срывался. Скандал с прослушиванием не был причиной увольнения премьера.
"Ему надо было просто повзрослеть. И это сложно далось мальчику, который больше часа играл на приставке в офисе партии, до того, как его кандидатуру представил президент Владимир Зеленский", — написала писательница.
Не обошла своим вниманием Мендель и одиозного бывшего руководителя ОП Андрея Богдана. В своей книге она написала, что он был против сотрудничества с журналистами, запрещал отвечать на информационные запросы СМИ и говорил, что надо отказываться от всех интервью с медиа.
Журналистка также рассказала об их конфликт с Ермаком.
В своей первой серьезной книге журналистка много написала о бывшем президенте Украины Петре Порошенко. В частности, она рассказала как работали боты в сети. Как утверждает она, это были фейковые аккаунты от Порошенко, что писали комментарии под постами о Порошенко.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, зачем Мендель написала книгу и что это принесет Украине.
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