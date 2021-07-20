Как Мендель назвала и описала в своей книге Богдана, Гончарука и Порошенка

Книга бывшего прес-секретаря Владимира Зеленского, в понедельник, 19 июля вышла в свет. Юлия Мендель назвал свои рассказ "Каждый из нас президент". В ней автор рассказала о своей работе в должности спикера президента, а еще о политиках и их работе. В книге она много хвалила Зеленского, ругала Порошенко, а бывшего руководителя правительства Алексея Гончарука назвала "Двумя метрами секса". Не обошла автор Андрея Богдана, назвав политика "хамоватым люмпеном". Об этом пишет издание "Лига.нет".

Юлия Мендель выпустила книгу (фото из открытых источников)

Известно, что книга "Каждый из нас президент" стоит от 190 до 230 гривен. Цены в разных книжных магазинах — разные.

Алексей Гончарук в книге Юлии Мендель.

Автор назвала одного из самых молодых руководителей Кабмина эгоцентричным. Она убеждена, что ему стоит повзрослеть. Мендель призналась, что ее подруга называла его "Два метра секса".

"Он был трудолюбивым, амбициозным, быстро менял маски, имел много накопленной агрессии, которую выплеснул на Раду", — написала журналистка о политике.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, что Гончарука, вероятно, освободили из-за того, что у него не было институционального опыта, он путался в кризисных ситуациях и часто срывался. Скандал с прослушиванием не был причиной увольнения премьера.

"Ему надо было просто повзрослеть. И это сложно далось мальчику, который больше часа играл на приставке в офисе партии, до того, как его кандидатуру представил президент Владимир Зеленский", — написала писательница.

Андрей Богдан превращался в "хамоватого люмпена".

Не обошла своим вниманием Мендель и одиозного бывшего руководителя ОП Андрея Богдана. В своей книге она написала, что он был против сотрудничества с журналистами, запрещал отвечать на информационные запросы СМИ и говорил, что надо отказываться от всех интервью с медиа.

Журналистка также рассказала об их конфликт с Ермаком.

"Встретив Андрея Ермака, он превращался в хамоватого люмпена, который выкрикивал несовместимы с логикой языковые конструкции. Ермак молчал, был как родовитый аристократ, реагируя на безумство Богдана только иногда. Так, например, прошел авиа перелет в США, который длился более 10 часов" — вспомнила Мендель в книге.

Что написала Мендель о Порошенко?

В своей первой серьезной книге журналистка много написала о бывшем президенте Украины Петре Порошенко. В частности, она рассказала как работали боты в сети. Как утверждает она, это были фейковые аккаунты от Порошенко, что писали комментарии под постами о Порошенко.

"Ботофермы прямо говорили, на чьей стороне они играют. А если рассекреченные ботофермы Порошенко со всеми безликими патриотами, то он начал переключать их на врага — пусть теперь рассекречивают Зеленского. И понеслась волна примитивного позитива и восхваление нашей команды под нашими же постами ... Порошенко надеялся, что таким образом достигнет эффекта, когда в работе десятков, а то и сотен ботов обвинят команду Зеленского ", — рассказала Юлия Мендель.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, зачем Мендель написала книгу и что это принесет Украине.

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