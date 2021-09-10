Как будут выглядеть тарифы и субсидии: Рада принимает решение об отопительном сезоне

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Хмільовська Інна
В пятницу, 10 сентября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание. Председательствующий сообщил, что в сессионном зале присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета Министров. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Как будут выглядеть тарифы и субсидии, фото с открытых источников
С заявлением от двух фракций выступили народные депутаты Инна Совсун, Артур Герасимов, Юлия Тимошенко. В заявлении говорилось о требовании оппозиционных фракций к правительству безотлагательно проинформировать народных депутатов о подготовке страны к отопительному сезону.
Председательствующий объявил перерыв, пригласив на совещание представителей депутатских фракций и групп и Правительства для принятия важного решения.
В Украине уже существенно похолодало. Хотя пока в помещениях температура воздуха комфортная, совсем скоро придется включать отопление. Поэтому, украинцев сейчас волнует важный вопрос — какими будут тарифы и субсидии в отопительном сезоне 2021-2022.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о жилищных субсидиях в Украине: кому назначат на следующий период без лишних обращений.
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