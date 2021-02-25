Как артисты попадают в политику: политолог рассказал всю правду

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Артисты, ушедшие в политику, снова блистают на
сцене. Среди них Вакарчук, Руслана, Огневич, Притула, Приходько. По мнению эксперта
Украинского института политики Николая Спиридонова, на самом деле артисты не возвращаются
к своей привычной деятельности после похода в политику, а толком и не уходят со
сцены. Об этом он сказал
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Эксперт заявил, что поход в политику для
артистов, как правило, это своеобразный бизнес-проект. Иногда одноразовый,
иногда – нет.
Эксперт признался, что и он лично участвовал в
переговорах с одним из топ-артистов Украины, которому предлагали идти в большую
политику, создав блок своего имени. Сначала он согласился, рассказывает
политолог, на оговоренную сумму, а потом фактически отказался, запросив в
десять раз больше.
По мнению эксперта, Вакарчука просто попросили
помочь провести "Голос" в парламент, видимо, тоже заплатив определенную сумму.
Ну, а когда провел – мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Тогда как Зеленский вполне может – и даже с
успехом – вернуться на сцену, говорит политолог. Но это будет ошибочным
решением, по мнению Спиридонова.
Как ранее сообщалось, политолог
пророчит Сергею Стерненко политическое будущее.
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