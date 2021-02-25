Как артисты попадают в политику: политолог рассказал всю правду

Артисты, ушедшие в политику, снова блистают на сцене. Среди них Вакарчук, Руслана, Огневич, Притула, Приходько. По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, на самом деле артисты не возвращаются к своей привычной деятельности после похода в политику, а толком и не уходят со сцены. Об этом он сказал в материале "Комментариев".

Фото из открытых источников

Эксперт заявил, что поход в политику для артистов, как правило, это своеобразный бизнес-проект. Иногда одноразовый, иногда – нет.

"К ним обращаются политтехнологи определенного политика или другой его обслуживающий персонал. Предложение звучит примерно так: "Вы украсьте наш список, а мы заплатим, несколько миллионов долларов", — рассказал Спиридонов.

Эксперт признался, что и он лично участвовал в переговорах с одним из топ-артистов Украины, которому предлагали идти в большую политику, создав блок своего имени. Сначала он согласился, рассказывает политолог, на оговоренную сумму, а потом фактически отказался, запросив в десять раз больше.

По мнению эксперта, Вакарчука просто попросили помочь провести "Голос" в парламент, видимо, тоже заплатив определенную сумму. Ну, а когда провел – мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

"Ни Вакарчук, дважды становившийся депутатом, ни Руслана, ни прочие артисты в политику не шли ради нового вида деятельности. Отработали свое, помаялись — и вернулись на сцену", — считает эксперт.

Тогда как Зеленский вполне может – и даже с успехом – вернуться на сцену, говорит политолог. Но это будет ошибочным решением, по мнению Спиридонова.

"Богачи, особенно российские, будут готовы выложить немалые средства, чтобы перед ними повыступал президент Украины, пусть даже и бывший. Фамилию Зеленского в этом ракурсе и так используют задним числом. В России крутят передачи и фильмы с его участием, — отмечает эксперт. — Супруга Виктора Медведчука – Оксана Марченко, говоря, что идет в политику, напомнила, что Зеленский у нее просил в свое время помощи для того, чтобы попасть на канал 1+1. А уж если он будет в статусе бывшего президента опять выступать – нас просто начнут высмеивать как государство".

Как ранее сообщалось, политолог пророчит Сергею Стерненко политическое будущее.

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