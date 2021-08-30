Кадровую политику в МВД доверили не Монастырскому, а Енину, - СМИ

Замглавы МИД Евгений Енин занимается решением кадровых вопросов в МВД Украины вместо новоназначенного министра Дениса Монастырского. Об этом говорится в Телеграм-канале "Украина 24".

Евгений Енин. Фото из открытых источников

"По нашей информации, кадровой политикой в МВД по факту сейчас руководит замглавы МИД Евгений Енин — именно ему кто-то доверил управление данными вопросами. Примечательно, но чиновник в своё рабочее время в другом Министерстве активно проводит собеседования кандидатур на ключевые должности в МВД. Неужели кадровые вопросы вызвали у Дениса Монастырского затруднения?" — говорится в публикации.

Также в сообщении отмечается, что слаженность работы МВД в будущем находится под угрозой по причине такого непрофессионального подхода.

"Вероятно, по мнению власти, с международной политикой и арбитражами уже проблем нет, или Монастырскому подбор своих подчинённых просто не доверили. Но тут вопрос — как он всем этим потом будет руководить? Кадровая политика до сих пор остаётся самой уязвимой темой для власти - как правило не эффективна и непрофессиональна. А ситуация в МВД в очередной раз это подтверждает", — подчёркивается в публикации.





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