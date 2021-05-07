Качный: Отказавшись от соглашений Медведчука по газу, власть «подарила» украинцам неподъемные тарифы

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Нардеп Александр Качный. Фото: ALEX KUZMIN

"Была поездка в Россию председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины Юрия Бойко. Россия в результате этого визита сразу предложила Украине скидку на газ в размере 25%. И каковы итоги этой встречи? Мало того, что не произошла какая-то переоценка со стороны украинской власти, цена на газ продолжает постоянно расти и скоро дойдет до 15 гривен за кубометр. В 2017 году за газ украинцы платили 780 гривен за тысячу кубометров, сегодня — 15 тысяч гривен. То есть в 15 с лишним раз больше", — отметил парламентарий.

Александр Качный коснулся также темы предстоящего праздника — Дня Победы.

"Этот праздник остается в нашей стране государственным. В прошлом году на встрече с народными депутатами от ОПЗЖ премьер-министр (Денис Шмыгаль — ред.) заявил, что 9 мая для него не праздник. Это говорит о том, что в Украине к власти пришли люди, которые хотят изменить, переписать и уничтожить историю. Совершенно новую идеологию украинцам навязывает именно та часть украинского населения, которая, в основном, проживает на Западной Украине. Нам навязываются те герои и авторитеты, которые для большей части украинцев никогда этими авторитетами не были. ОПЗЖ — единственная партия, которая взяла на себя и делает это уже на протяжении многих лет: уход за памятниками, помощь ветеранам, отстаивание той идеологической позиции, которая всегда у нас была: деды дали нам Победу. А правнуки тех дедов, которые нам проиграли, сейчас навязывают нам совершенно другую позицию", — заявил нардеп от ОПЗЖ Александр Качный.

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