Кабмину приготовиться: эксперты о возможной отставке правительства

Как известно,5 ноября Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице Facebook опубликовал 10 фактов о проекте Госбюджета на 2021 год, в которых раскрыл ранее неизвестные нам изменения в принятом бюджете. Так, помимо повышения зарплаты учителям и медикам, правительство планирует увеличить расходы на безопасность и оборону на 21,4 млрд грн. В частности, будут увеличены выплаты военнослужащим, продолжены программы модернизации вооружений.

О том, возможна ли отставка Кабмина после принятия бюджета, который точно придется не всем по нраву, рассказали украинские эксперты.

"Удар по самолюбию, удар по рейтингу"

Вопрос отставки правительства практически решен на Банковой еще месяц назад. Так считает политолог Кирилл Сазонов.

"В Офисе президента считают, что это сможет поднять рейтинг Зеленского. Голоса за отставку в Раде есть. Но проблема в том, что делать дальше, – отмечает эксперт. – Во-первых, у главы ОП Ермака и Зеленского сейчас просто нет кандидатов на должности нового премьера и министров. Во-вторых (и это самое главное), нет голосов за новое правительство. И это очень портит всю картину, когда сильный президент меняет плохое правительство. Если нет 226 голосов за новое — президент выглядит не просто слабым. Становится очевидно, что он не контролирует ситуацию. А это не просто удар по самолюбию, это удар по рейтингу".

Кирилл Сазонов напоминает, что в статусе актера и автора студии "Вечерний квартал" Владимир Зеленский достаточно много шутил над слабым президентом Виктором Ющенко. И прекрасно понимает, в какой ситуации может оказаться сам.

"А если коалиция в течение 30 дней не может проголосовать за правительство — это основание для роспуска Верховной Рады, – подчеркивает политолог. – И на Банковой пока не уверены, что готовы зайти так далеко. Потому что новый состав ВР может оказаться еще менее лояльным к президенту. И призрак Ющенко, который так пугает Зеленского, может стать реальностью".

Эксперт считает, что в настоящий момент идут переговоры по ротации отдельных министров.

"То есть, чтобы и народу бросить условную косточку, и в зависимость от Верховной Рады не попадать. Обезболивающее вместо хирургии", – резюмирует Кирилл Сазонов.

"Верховная Рада — на выход"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен, что правительство, как и рейтинг Зеленского, добьют коронавирус (и то, как с ним у нас "борются"), а также "Большое строительство", которое затеял президент за счет средств ковид-фонда.

"То, как украинские правительство "воюет" с пандемией, очевидно, войдет в мировые аналоги – как образец неэффективности работы. Нужно было очень постараться, чтобы так довести людей — в полном смысле этого слова, – отмечает эксперт. – Не думаю, что у правительства и Зеленского есть интерес разговаривать и договариваться с протестующими. Но это вопрос времени, когда у украинцев лопнет терпение".

По словам Дмитрия Гаврилюка, принятие одиозного бюджета (а он вряд ли будет иным) для украинских политических реалий — не редкость.

"Наоборот, для проукраинской и пророссийской оппозиции это просто мини джек-пот, который позволяет направо и налево критиковать власти. И получать пусть мизерные, но репутационные дивиденды", – поясняет политэксперт.

Он считает, что главу Минздрава (Степанова) сменят уже до нового года. А в условиях ухудшения ситуации с борьбой с ковид-19, вероятным обострением ситуации на востоке Украины (может быть вызвано спецификой продвижения боевиков в результате "развода сил"), правительство полностью могут оставить в будущем году. Весной. Максимум — осенью.

"Я не исключал бы спецоперации "Верховная Рада – на выход". При этом правительство в полусформированном составе продолжит функционировать под "личные гарантии" Зе-президента", – прогнозирует Дмитрий Гаврилюк.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль назвал новый бюджет "бюджетом возможностей" для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса.





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