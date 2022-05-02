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Кабмин утвердил порядок формирования жилого фонда для переселенцев

Фонд жилья для ВПЛ будет формироваться местными органами власти

2 мая 2022, 13:21
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания и учета внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Кабмин утвердил порядок формирования жилого фонда для переселенцев

Жилье для переселенцев. Фото: Минреинтеграции

Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление (№495) было принято 29 апреля 2022 года.

Согласно документу, такой фонд должен формироваться органами местного самоуправления путем выкупа жилья, строительства новых объектов, реконструкции имеющихся домов и общежитий, а также переоборудовании нежилых помещений в жилые.

Кроме этого, новый порядок предусматривает передачу жилья в коммунальную или государственную собственность, а также капитальный ремонт объектов жилого фонда, в частности, объектов социального назначения.

По информации Кабмина, в фонд могут быть включены только свободные жилые помещения.

При этом, жилые помещения из фонда не подлежат приватизации, обмену и разделу, передаче их в субаренду, использованию для вселения в них других лиц.

В Кабмине подчеркнули, что новый фонд может финансироваться за счет денег государственного и местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц, а также иных источников, не запрещенных законодательством Украины.

В том случае, если будут использованы средства международных доноров, то условия формирования фонда и предоставления жилья ВПЛ для временного проживания могут определяться отдельными соглашениями и другими приравненными к ним документами.

В правительстве напоминают, что жилые помещения внутренне перемещенным лицам безвозмездно предоставляются по месту фактического проживания или пребывания.

Потребность в жилых помещениях из фонда определяется в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека.

Первоочередное право на обеспечение жилым помещением из фонда имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди, утратившие трудоспособность; граждане пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии Российской федерации.

Координацию по выкупу, приобретению и строительству жилья поручено осуществлять Министерству развития общин и территорий.

В свою очередь, учет и распределение фондов жилья в пределах своих полномочий должно контролировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-zahodi-z-formuvannya-fondiv-zhitla-priznachenogo-dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-495
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