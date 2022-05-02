Кабмин утвердил порядок формирования жилого фонда для переселенцев

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Нарожный Дмитрий
Кабинет министров Украины утвердил порядок
формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания и учета внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Жилье для переселенцев. Фото: Минреинтеграции
Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее
постановление (№495) было принято 29 апреля 2022 года.
Согласно документу,
такой фонд должен формироваться органами
местного самоуправления путем выкупа жилья, строительства новых объектов, реконструкции
имеющихся домов и общежитий, а также переоборудовании нежилых помещений в жилые.
Кроме этого, новый порядок предусматривает передачу жилья в
коммунальную или государственную собственность, а также капитальный ремонт объектов жилого
фонда, в частности, объектов социального назначения.
По информации Кабмина, в фонд могут быть включены только
свободные жилые помещения.
При этом, жилые помещения
из фонда не подлежат приватизации, обмену и разделу, передаче их в субаренду,
использованию для вселения в них других лиц.
В Кабмине подчеркнули, что новый фонд может
финансироваться за счет
денег государственного и местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и
юридических лиц, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Украины.
В том случае, если будут использованы средства международных доноров, то условия формирования фонда и предоставления жилья ВПЛ для временного проживания могут определяться отдельными соглашениями и другими приравненными к ним документами.
В правительстве напоминают, что жилые
помещения внутренне перемещенным лицам безвозмездно
предоставляются по месту фактического проживания
или пребывания.
Потребность в жилых помещениях из фонда
определяется в размере не менее 6 квадратных метров на
одного человека.
Первоочередное право на обеспечение жилым
помещением из фонда имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные
женщины, люди, утратившие трудоспособность; граждане пенсионного
возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для
проживания в результате вооруженной агрессии Российской федерации.
Координацию по выкупу, приобретению и строительству жилья поручено осуществлять Министерству развития общин и территорий.
В свою очередь, учет и
распределение фондов жилья в
пределах своих полномочий должно контролировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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