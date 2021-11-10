Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО)

В Украине утвердили перечень опасных пород собак. Об этом пишет издание УНИАН.

Доберман. Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины во время заседания правительства утвердил перечень опасных пород собак.

В частности в данный список попали такие популярные породы собак, как:

• акита-ину;

• американский бульдог;

• бульмастиф;

• алабай;

• доберман;

• кане-корсо;

• ротвейлер и другие

С полным перечнем опасных пород собак можно ознакомиться ниже.

Владельцы указанных в постановлении пород собак должны во время регистрации или перерегистрации заключать договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что экс-глава МВД Арсен Аваков решил снять интригу, ответив на запросы ряда СМИ относительно его политического будущего в компании экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Аваков заявил, что не планирует создавать совместную партию с Дмитрием Разумковым. При этом бывший министр МВД перечислили политиков, которым желает удачи в работе на украинский народ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сегодня, 10 ноября во время заседания Кабинета министров стало известно об освобождении от должности руководителя одной из государственных служб. Речь идет о Николае Чечоткине, ранее занимавшем пост Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пока известно, что будет исполнять обязанности вместо него Сергей Крук. Подробно об єтом читайте в нашей статье.

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