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Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО)

Владельцы опасных пород обязуются заключать договор страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам

сегодня, 18:47
Автор:

Денис Подставной
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В Украине утвердили перечень опасных пород собак. Об этом пишет издание УНИАН.

Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО)

Доберман. Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины во время заседания правительства утвердил перечень опасных пород собак. 

В частности в данный список попали такие популярные породы собак, как:

• акита-ину;

• американский бульдог;

• бульмастиф;

• алабай;

• доберман;

• кане-корсо;

• ротвейлер и другие

С полным перечнем опасных пород собак можно ознакомиться ниже. 

Владельцы указанных в постановлении пород собак должны во время регистрации или перерегистрации заключать договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам. 

Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО) - фото 2

Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО) - фото 3

Кабмин Украины утвердил перечень опасных пород собак: список (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что экс-глава МВД Арсен Аваков решил снять интригу, ответив на запросы ряда СМИ относительно его политического будущего в компании экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Аваков заявил, что не планирует создавать совместную партию с Дмитрием Разумковым. При этом бывший министр МВД  перечислили политиков, которым желает удачи в работе на украинский народ. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сегодня, 10 ноября во время заседания Кабинета министров стало известно об освобождении от должности руководителя одной из государственных службРечь идет о Николае Чечоткине, ранее занимавшем пост Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пока известно, что будет исполнять обязанности вместо него Сергей Крук. Подробно об єтом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/ecology/v-ukraine-utverdili-perechen-opasnyh-porod-sobak-11605168.html
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