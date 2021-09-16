Кабмин разрешил автошколам обучать будущих водителей онлайн

В среду, 15 сентября, Кабинет Министров поддержал постановление, позволяющее дистанционно проводить теоретическую подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей.

Школа (фото из открытых источников)

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что для предоставления знаний по правилам дорожного движения нет географических границ, поэтому дистанционное обучение "будет способствовать созданию условий, необходимых для достижения нового современного образования, а также получению возможности непрерывного повышения квалификации и профессиональной компетентности водителей".

Аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

После этого автошкола может начать дистанционное обучение через онлайн-лекции и онлайн-тестирования для групп слушателей более чем на 10 и лиц, обучающихся в индивидуальном порядке.

Отмечается, что к результатам дистанционной подготовки засчитывается онлайн-присутствие лиц на таких лекциях. Кроме того, водительское удостоверение доставлять по почте или курьером.

Напомним, изредка украинские водители жалуются на то, что их водительское удостоверении не отображается в приложении "Дія". Однако в Главном сервисе центра Министерства внутренних дел заявляют, что эту проблему легко исправить. Вероятно, чтобы "Дія" показывала водительские документы, необходимо пройти верификацию в кабинете водителя и отправить файл с изображением обеих сторон нужного документа в уполномоченную инстанцию МВД. Делается это таким образом: — необходимо пройти авторизацию в кабинете водителя, заполнив все поля с нужными личными данными; — загрузить файл с изображением двух сторон документа в формате .jpg; — отправить электронное заявление в сервис-центр МВД для дальнейшего рассмотрения. После того, как администратор обработает запрос и не найдет несоответствий, документы должны отображаться в Электронном кабинете водителя в приложении "Дія".

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