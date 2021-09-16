Кабмин разрешил автошколам обучать будущих водителей онлайн

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Ольга Чародий
В среду, 15 сентября, Кабинет Министров поддержал
постановление, позволяющее дистанционно проводить теоретическую подготовку,
переподготовку и повышение квалификации водителей.
Школа (фото из открытых источников)
Соответствующее решение было принято на заседании
правительства.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что для
предоставления знаний по правилам дорожного движения нет географических границ,
поэтому дистанционное обучение "будет способствовать созданию условий,
необходимых для достижения нового современного образования, а также получению
возможности непрерывного повышения квалификации и профессиональной
компетентности водителей".
Аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший
территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует
список группы в едином государственном реестре МВД.
После этого автошкола может начать дистанционное обучение
через онлайн-лекции и онлайн-тестирования для групп слушателей более чем на 10
и лиц, обучающихся в индивидуальном порядке.
Отмечается, что к результатам дистанционной подготовки засчитывается онлайн-присутствие лиц на таких лекциях. Кроме того, водительское удостоверение доставлять по почте или курьером.
Напомним, изредка украинские водители жалуются на то, что их водительское удостоверении не отображается в приложении "Дія". Однако в Главном сервисе центра Министерства внутренних дел заявляют, что эту проблему легко исправить. Вероятно, чтобы "Дія" показывала водительские документы, необходимо пройти верификацию в кабинете водителя и отправить файл с изображением обеих сторон нужного документа в уполномоченную инстанцию МВД. Делается это таким образом: — необходимо пройти авторизацию в кабинете водителя, заполнив все поля с нужными личными данными; — загрузить файл с изображением двух сторон документа в формате .jpg; — отправить электронное заявление в сервис-центр МВД для дальнейшего рассмотрения. После того, как администратор обработает запрос и не найдет несоответствий, документы должны отображаться в Электронном кабинете водителя в приложении "Дія".
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