Кабмин предлагает ввести штрафы до 8500 тысяч гривен за нарушение самоизоляции во время карантина

Незадолго до полного локдауна, который в Украине собираются вводить уже с 8 по 24 января следующего года, в Кабинете Министров предложили немного ужесточить наказание невыполнение должных норм в этот период. То есть, штрафовать недобросовестных граждан, которые намерено будут нарушать режим обязательной самоизоляции в карантин.

ФОТО: Из открытых источников

Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2 было предложено ввести административную ответственность за нарушение норм самоизоляции. В проекте предложено дополнить статью под номером 44 третьей частью.

Данные изменения означали бы, что нарушения норм самоизоляции и обсервации вели бы за собой наложение штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов человека. Таким образом, нарушители платили бы за это от 3400 гривен до 8500 гривен. Сегодня, 23 декабря, во время заседания Кабинет Министров одобрил данный проект.

К слову, что в ноябре текущего года Верховная Рада приняла закон об административных правонарушениях частью 2 статьи 44, которая предусматривает наложение штрафа на отсутствии защитной маски в общественных заведениях или же в местах скопления людей и общественном транспорте. Однако там сумма штрафа доходит максимум до 255 гривен.





Напомним, что ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что ВОЗ просит ужесточить карантин в Европе из-за нового штамма коронавируса под названием название "VUI 202012/01", а также о том, сколько по данным исследования длится иммунитет к коронавирусу у переболевших им людей.











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