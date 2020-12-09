Кабинет министров ограничил проведение рубок на склонах Карпат

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Ольга Чародий
Карпаты – один из самых живописных регионов Украины. Из-за
постоянной вырубке леса, жажды обогащения некоторых чиновников, требует
безотлагательного вмешательства правоохранительных органов. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Сегодня Кабинет министров принял проект постановления, которым ограничивает сплошные рубки на горных склонах Карпатского региона, соответствующий проект и сопроводительные документы находятся на Правительственном портале.
"Введение радикального ограничения на проведение любых
сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и
оздоровления лесов)", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Из-за того, что леса Карпат просто исчезают, все это не может сказаться на местной фауне и флоре региона. Кроме того, в результате украинские деревообработчики, отмечается в документе, также не имеют возможности реализовывать свою продукцию на рынках ЕС, чем снижается финансовая эффективность лесной отрасли.
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