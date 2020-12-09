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Кабинет министров ограничил проведение рубок на склонах Карпат

Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года принял проект постановления, которым ввел радикальное ограничение на проведение каких-либо сплошных рубок на горных склонах Карпатского региона

сегодня, 22:19
Автор:

Ольга Чародий

Карпаты – один из самых живописных регионов Украины. Из-за постоянной вырубке леса, жажды обогащения некоторых чиновников, требует безотлагательного вмешательства правоохранительных органов.

Кабинет министров ограничил проведение рубок на склонах Карпат

ФОТО: Из открытых источников

Сегодня Кабинет министров принял проект постановления, которым ограничивает сплошные рубки на горных склонах Карпатского региона, соответствующий проект и сопроводительные документы находятся на Правительственном портале. 

"Введение радикального ограничения на проведение любых сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и оздоровления лесов)", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Из-за того, что леса Карпат  просто исчезают, все это  не может сказаться  на местной фауне и флоре региона. Кроме того, в результате украинские деревообработчики, отмечается в документе, также не имеют возможности реализовывать свою продукцию на рынках ЕС, чем снижается финансовая эффективность лесной отрасли.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что поезд будет курсировать через день. Из Киева он будет отправляться по нечетным дням, а из Рахова — по четным. Первый рейс оттуда поедет, соответственно, 4 августа.  Речь идет о поезде №217/218 "Киев — Рахов". Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.


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Источник: http://materialy.kmu.gov.ua/bfe00ea6/docs/d267e260/Poyasnyuvalna_zapiska.pdf
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