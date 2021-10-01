Кабакаев: пока нардепы зарабатывают на очередные машины и квартиры, Кривой Рог охватывает экоколлапс

Красивые обещания политиков обычно далеки от реальности, но именно благодаря этим самым обещаниям политики становятся властью. Так случилось и с депутатами-мажоритарщиками от "Слуги народа" Юрием Корявченковым, Еленой Криворучкиной и Владимиром Захарченко. Как передает издание "Комментарии", об этом пишут журналисты портала "Вести".

Слуга народа Фото из открытых источников

Семен Кабакаев сообщил, несмотря на обещания помочь с решением экологических проблем в Кривом Роге до сих пор никто из парламентариев для криворожцев ничего так и не сделал. Ужасное качество воздуха и воды в Кривом Роге до сих пор – одна из нерешенных проблем, которая тянется уже несколько лет.

Активист отмечает, помогать гражданам с решением вопросов города должны нардепы-мажоритарщики, которым люди доверили представлять свои интересы в Киеве и отстаивать решение их вопросов в столице. После парламентских выборов Юрий Корявченков, Елена Криворучкина и Владимир Захарченко получили мандат доверия жителей Кривого Рога. Прошло уже 2 года, но с решением главных вопросов криворожцев парламентарии не спешат.

Кабакаев подчеркивает, вместо того, чтобы стать опорой жителей Кривого Рога народные избранники оказываются в центре коррупционных скандалов. Так Елену Криворучкину связывают с бизнесменами Кривого Рога — Александром Фастовцом и Валерием Гресько. Имеет неплохие связи с бизнесменами и Юрий Коряченков. Владимир Захарченко, по мнению активиста, также не выпадает из этого трио.

Семен Кабакаев резюмировал, пока трио нардепов накапливает свое состояние, жители Кривого Рога продолжают бороться за жизнь, изнемогая от бронхиальной астмы и онкологии за загрязнения от работы промышленных гигантов.

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