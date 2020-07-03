Javelin на Донбассе: почему ВСУ именно сейчас решили усилить американскими ПТРК свои бригады

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют усилить каждую бригаду, которая находится в районе ООС американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорит это заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, и чем могут ответить оккупанты.



Javelin на Донбассе должны были появиться давно

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы на переговорах в Минске Сергей Гармаш считает вполне логичным, что оборонительное оружие, которым, по сути, являются Javelin, будет находиться на Востоке Украины. Именно там, где ведутся военные действия и сохраняется вероятность наступления противника с использованием танков.

"Не логичным было отсутствие этого вооружения на линии фронта, – уверен Сергей Гармаш. – И то, что Хомчак именно сейчас озвучил этот факт, может быть сигналом российской стороне – на случай, если она традиционно захочет использовать военную силу как аргумент на переговорах. А такие сигналы в последнее время есть".

По мнению эксперта, оккупанты на этот шаг украинской стороны ничем, кроме пропагандистской шумихи, ответить не смогу.

"Не думаю, что они станут увеличивать количество танков, так как дополнительная техника требует и дополнительных затрат, – поясняет глава ЦИСПД. – Кроме того, вооружение наших войск, защищающих свою территорию, логично и понятно миру. А вот переброска значительного количества военной техники из России незамеченной остаться не может".

Javelin на Донбассе: разговоры длятся не первый год

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия подчеркивает, что подобные признания, о том, что на Донбасс поедут американские ПТРК, были и до этого, во времена предыдущей администрации.

"И в прошлый раз это были чисто пиар ходы, – говорит эксперт. – Кроме уничтожения одного МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный – ред.) сепаров, Javelin больше не применялись".

Ираклий Джанашия затрудняется ответить, как РФ отреагирует на это – и будет ли она реагировать в принципе.

"Но оккупанты могут попытаться максимально дискредитировать это событие в глазах как украинской общественности, так и НАТО. К примеру, перекупить у нечистых на руку украинских военнослужащих пару Javelin, фотографировать сепаров с этими установками и распространить максимально эти фоточки в сети, – говорит эксперт. – Таким образом, можно одновременно надавить на уже гниющую мозоль коррупции в Украине, а также создать конфликт между Украиной и альянсом".

Javelin на Донбассе: ответ на действия оккупантов

Военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко называет заявление Хомчака ответом на то бряцанье оружием, которое демонстрируют оккупанты в последнее время.

"Это и сборы резервистов в незапланированные сроки, и концентрация вооружения рядом с подконтрольной нам территорией, и увеличение интенсивности обстрелов. Цель – усилить давление на украинские власти, чтобы напугать и принудить к тем решениям, которые противоречат нашим национальным интересам, но выгодны противнику, – поясняет эксперт. – Речь о прямых переговорах с так называемыми "республиками", об официальном включении их в Минский формат, о воде для Крыма, о последующих федерализации и разделе Украины. Ведь РФ не оставила планов затащить нас в свое геополитическое пространство".

Заявление главкома ВСУ о том, что наши бригады на Донбассе будут усилены Javelin – это демонстрация повышенной боеготовности защитников Украины. И предупреждение вражеским танкам в стиле "только суньтесь", уверен Юрий Кочевенко.

"На данном этапе, когда идут перестрелки и артдуэли не крупного калибра, Javelin особой роли не сыграют, – поясняет эксперт. – У нас есть и свой противотанковый ракетный комплекс – "Стугна-П" – хорошо себя показавший на Донбассе. Но Javelin – это на порядок лучше, он – серьезнейшая угроза танков. А при отсутствии авиации, как в нашей ситуации, танки многое решают. Это я знаю по личному опыту. И не просто наличие у нас Javelin, а возможность их применения – сигнал оккупантам на случай, если они задумают перейти к наступательным активностям".

Отвечать на сообщение о Javelin как то по-особому агрессор вряд ли будет, считает эксперт.

"Россия и так поставляет на Донбасс свое новейшее вооружение, опробует его здесь. Есть и переносные зенитно-ракетные комплексы, и новейшие БМП, и много еще чего. Всё это подтверждено с помощью разного рода разведки, включая аэро, – отмечает Юрий Кочевенко. – Но ассиметрично ответить они не могут. А усилить провокационные действия – вполне… Впрочем это, как я уже отмечал, делается лишь в рамках общей стратегии по запугиванию украинских властей. Но бояться оккупантов не надо – мы их били, бьем и бить будем. Мощь российской армии слишком преувеличена российской же пропагандой… Резюмируя: всё происходит в контексте не столько военного, сколько информационного противостояния. Нас пытаются запугать, а мы показываем, что не боимся".

Напомним, Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для целого ряда государств, среди которых Украина.

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