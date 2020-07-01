Избиратели уходят от партии Зеленского в первую очередь к партии Медведчука, – Розенбаум

Президент Украины Владимир Зеленский, а также партия "Слуга народа" все больше теряют поддержку со стороны избирателей и этот процесс уже невозможно остановить. Такое мнение высказал блогер Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook, комментируя результаты социологического исследования Центра Разумкова.



По словам Розенбаума, складывается впечатление, что команда Зеленского специально делает все, чтобы терять рейтинги "в турборежиме". Блогер отмечает, что этому способствуют новые скандалы вокруг главы государства и его команды.

Сергей Розенбаум обращает внимание на то, что все больше электората Зеленского и "Слуги народа" уходят в первую очередь к "Оппозиционной платформе" Виктора Медведчука. Блогер отмечает, что у ОПЗЖ в последнее время заметен ощутимый прирост. Кроме того, рейтинг партии Виктора Медведчука стремительно растёт и сегодня составляет 21,8%.

"Логично, что адекватный избиратель, разочаровавшись в партии Зе, взял курс на более надёжную и предсказуемую в своих действиях партию ОПЗЖ", – пишет Розенбаум.

Кроме того, по мнению блогера, избиратели Зеленского и "Слуги народа" все чаще переходят к партиям, которые близки по духу жителям Юго-Востока. Это обусловлено тем, что люди уже устали от действий нынешней власти и влияние провластных сил становится все меньше.

"На пятки им наступает партия Медведчука и если ЗЕлёное братство не возьмётся за ум в самое ближайшее время, то не исключено, что ОПЗЖ догонит и даже перегонит их не только в Юго-Восточной части страны, но и в таких регионах, как Житомир, Полтава, Черкассы...", – прогнозирует блогер.

Розенбаум считает, что украинцы, наконец, пробуждаются от летаргического сна, в который были погружены больше года и начинают думать.

"Мне совершенно очевидно, что приходит время опытных и профессиональных политиков – таких, как Виктор Медведчук. К тому же, его слова никогда не расходятся с делом!", – заключает блогер Сергей Розенбаум.

Ранее "Комментарии" писали, что глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Офисе президента готовят законопроект, предусматривающий наказание за публикацию личных и секретных разговоров украинских политиков.

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