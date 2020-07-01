У Зеленского готовят закон о наказании за публикацию разговоров чиновников

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Офисе президента готовят законопроект, предусматривающий наказание за публикацию личных и секретных разговоров украинских политиков. Об этом он заявил в интервью Washington Post.

По словам чиновника, данный закон позволит власти повысить национальную безопасность и защитить от оккупационных сил.

"Это неправильно, когда кто-то записывает разговоры президента с другими политиками. Как мы видели на примере Порошенко и Байдена, потом эта информация "выходит" в СМИ, все ее тиражируют, и от этого страдает только Украина. В данной ситуации неважно, кто совершил данный поступок (запись разговора - прим. "Комментариев"). Хоть это гражданин Украины, хоть работник иностранных спецслужб, мотивы абсолютно противоречат интересам нашей страны", - сказал Ермак.

Напомним, после публикации народным депутатом Андреем Деркачом разговоров Петра Порошенко с американским политиком Джон Байденом пятого президента Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий президент Владимир Зеленский обозначил, что никак не намерен влиять на ход следствия по факту возбужденного дела "пленок Деркача" и не имел понятия об их существовании до того, как информация о них не получила широкое разглашение.



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