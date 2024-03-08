Из проекта закона об усилении мобилизации народные депутаты исключили нормы об ограничении пользования транспортом и блокировании счетов лиц, уклоняющихся от службы в украинской армии.

В Украине планируют усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам народного депутата, члена парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Вадима Ивченко, остальные ограничения для уклонистов рабочая группа пока поддержала, но их еще ждет рассмотрение на Комитете.

Вадим Ивченко отметил, что депутаты пока не приняли окончательное решение об ограничении консульских услуг для находящихся за рубежом украинских граждан.

Как известно, законопроект об усилении мобилизации, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, предусматривает за неявку гражданина в ТЦК возможность ограничить право управления транспортом и арест средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

