Из-за разочарования в "новых лицах" усилился запрос на приход опытных профессионалов, - Вороненко

К такому выводу приходит в своей статье политолог Алексей Вороненко, анализируя результаты социологического исследования компании "Роботизированные телесистемы".

По словам Вороненко, на фоне разочарования в "новых лицах" усиливается запрос на приход во власть опытных политиков.

"Избиратели разочаровываются в Зеленском и "слугах" и уходят к ОПЗЖ. Играет свою роль и разочарование в "новых лицах", поэтому среди украинцев усиливается запрос на приход опытных государственных менеджеров - а именно таким политиком и является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук", - поясняет политолог.

Как итог, заключает Вороненко, партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" за год нарастила рейтинг почти на 10 % - с 13,05 % до 22,1 %.

По словам Вороненко, "слуги" народа игнорируют насущные проблемы, которые волнуют украинцев - война на Донбассе, рост коммунальных тарифов, массовая бедность.

"Все что могут сделать "слуги народа" - это снять видеоролик да угодить в очередной скандал с "некачественными детьми" и "корабельной сосной". А вот на рост тарифов ЖКХ, продолжение войны на Донбассе, превращение миллионов украинцев в нищих они не обращают внимания", - делает вывод автор.

Вот почему ОПЗЖ Виктора Медведчука фактически собирает вокруг себя всех адекватных украинцев, поясняет Вороненко.

"И если год назад на выборах в Верховную Раду они получили 13,05 % – то сейчас у них уже 22,1 %. Это результат системной работы - партийное строительство, способность выстроить коммуникацию с людьми, умение дать ответы на запросы общества", - пишет он.

"То есть, понять, что нужно украинцам и стране - и предложить ответ на самые насущные вопросы повестки дня: как остановить войну на Донбассе, ограничить рост тарифов, оздоровить экономику, как избавиться от кредитной "удавки" МВФ и демонтировать внешнее управление США", - поясняет политолог.

"Даже Центр Разумкова, живущий на гранты Сороса и США, недавно признал, что у "Оппозиционной Платформы - За жизнь" - 21,8 %", - напомнил политолог Алексей Вороненко.

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