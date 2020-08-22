Из-за разочарования в "новых лицах" усилился запрос на приход опытных профессионалов, - Вороненко

Язык
BTC/USD
11608.42
ETH/USD
392.85
LTC/USD
59.79
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
К такому выводу приходит в своей статье политолог Алексей Вороненко, анализируя результаты социологического исследования компании "Роботизированные телесистемы".
По словам Вороненко, на фоне разочарования в "новых
лицах" усиливается запрос на приход во власть опытных политиков.
"Избиратели разочаровываются
в Зеленском и "слугах" и уходят к ОПЗЖ. Играет свою роль и
разочарование в "новых лицах", поэтому среди украинцев усиливается
запрос на приход опытных государственных менеджеров - а именно таким политиком
и является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук", - поясняет политолог.
Как итог, заключает Вороненко, партия
Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" за год
нарастила рейтинг почти на 10 % - с 13,05 % до 22,1 %.
По словам
Вороненко, "слуги" народа игнорируют насущные проблемы, которые волнуют
украинцев - война на Донбассе, рост коммунальных тарифов, массовая бедность.
"Все что
могут сделать "слуги народа" - это снять видеоролик
да угодить в очередной скандал с "некачественными детьми" и
"корабельной сосной". А вот на рост тарифов ЖКХ, продолжение войны на
Донбассе, превращение миллионов украинцев в нищих они не обращают внимания",
- делает вывод автор.
Вот почему ОПЗЖ Виктора Медведчука фактически собирает вокруг себя
всех адекватных украинцев, поясняет Вороненко.
"И если год назад на выборах в Верховную Раду они получили
13,05 % – то сейчас у них уже 22,1 %. Это результат системной работы -
партийное строительство, способность выстроить коммуникацию с людьми, умение
дать ответы на запросы общества", - пишет он.
"То есть, понять, что нужно
украинцам и стране - и предложить ответ на самые насущные вопросы повестки дня:
как остановить войну на Донбассе, ограничить рост тарифов, оздоровить
экономику, как избавиться от кредитной "удавки" МВФ и демонтировать
внешнее управление США", - поясняет политолог.
"Даже Центр Разумкова, живущий на гранты Сороса и США, недавно признал, что у "Оппозиционной Платформы - За жизнь" - 21,8 %", - напомнил политолог Алексей Вороненко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости