Из-за провала закупок ведомством Жумадилова 100 тысячам пациентов с ВИЧ грозит срыв лечения, – СМИ

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Станислав Молчанов
Государственное
предприятие "Медицинские закупки", в задачи которого входит закупка
медикаментов, предназначенных для граждан Украины по государственным программам
лечения, в конце 2020 года не закупили по тендерам 103 позиции из 483, о чем
ранее сообщили
в Министерстве здравоохранения. Среди списка не закупленных на 2021 год
медпрепаратов – лекарства для онкобольных, сердечников и ВИЧ-инфицированных, в
том числе – детей.
Фото: Интерфакс
Таким образом
"Медзакупки" сорвали своевременную закупку препаратов антиретровирусной терапии
(АРВ-препаратов) – для лечения ВИЧ-позитивных людей. По данным
УНН, теперь около 100 тысячам пациентов с ВИЧ грозит срыв лечения.
Как известно, специфика
антиретровирусной терапии для пожизненного лечения ВИЧ-инфицированных
подразумевает непрерывное принятие определенных лекарств. Любая вынужденная
пауза в приеме медикаментов хотя бы на день способствует развитию
резистентности вируса к лекарствам и делает терапию недейственной. Это может
привести к новому обострению болезни и смерти пациента.
Главой ГП
"Медзакупки" является Арсен Жумадилов, работающий здесь еще со времен бывшего
министра здравоохранения Ульяны Супрун. Именно его ведомство прозвучало в скандале
с закупкой костюмов для медиков по завышенным ценам. При этом профильного
медицинского образования или опыта работы в этой сфере у 33-летнего татарина
Арсена Жумадилова не было – лишь опыт руководителя аппарата Мустафы Джемилэва в
2014-2015 гг.. А далее стремительная карьера главы ГП "Медзакупки" в политике
стартовала с должности главы Беляевской районной государственной администрации
Одеской области (2015- 2017гг.). СМИ связывали
его с Михейлом Саакашвили.
После выезда Саакашвили из Одессы, Жумадилов был старшим преподавателем политологии в Киево-Могилянской академии, из которой попал на должность директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" с апреля 2019 года. Несмотря на то, что Супрун уже давно нет во власти, Жумадилов все еще остается на посту ГП "Медзакупки".
Напомним, эксперты прокомментировали расследование НАБУ из-за закупки вакцин.
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