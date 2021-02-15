Из-за провала закупок ведомством Жумадилова 100 тысячам пациентов с ВИЧ грозит срыв лечения, – СМИ

Государственное предприятие "Медицинские закупки", в задачи которого входит закупка медикаментов, предназначенных для граждан Украины по государственным программам лечения, в конце 2020 года не закупили по тендерам 103 позиции из 483, о чем ранее сообщили в Министерстве здравоохранения. Среди списка не закупленных на 2021 год медпрепаратов – лекарства для онкобольных, сердечников и ВИЧ-инфицированных, в том числе – детей.

Фото: Интерфакс

Таким образом "Медзакупки" сорвали своевременную закупку препаратов антиретровирусной терапии (АРВ-препаратов) – для лечения ВИЧ-позитивных людей. По данным УНН, теперь около 100 тысячам пациентов с ВИЧ грозит срыв лечения.

Как известно, специфика антиретровирусной терапии для пожизненного лечения ВИЧ-инфицированных подразумевает непрерывное принятие определенных лекарств. Любая вынужденная пауза в приеме медикаментов хотя бы на день способствует развитию резистентности вируса к лекарствам и делает терапию недейственной. Это может привести к новому обострению болезни и смерти пациента.

Главой ГП "Медзакупки" является Арсен Жумадилов, работающий здесь еще со времен бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун. Именно его ведомство прозвучало в скандале с закупкой костюмов для медиков по завышенным ценам. При этом профильного медицинского образования или опыта работы в этой сфере у 33-летнего татарина Арсена Жумадилова не было – лишь опыт руководителя аппарата Мустафы Джемилэва в 2014-2015 гг.. А далее стремительная карьера главы ГП "Медзакупки" в политике стартовала с должности главы Беляевской районной государственной администрации Одеской области (2015- 2017гг.). СМИ связывали его с Михейлом Саакашвили.

После выезда Саакашвили из Одессы, Жумадилов был старшим преподавателем политологии в Киево-Могилянской академии, из которой попал на должность директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" с апреля 2019 года. Несмотря на то, что Супрун уже давно нет во власти, Жумадилов все еще остается на посту ГП "Медзакупки".

Напомним, эксперты прокомментировали расследование НАБУ из-за закупки вакцин.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!