Итог судьбы Чауса - повод задуматься людям в мантиях

Эпопея "Приключения судьи Чауса" имеет свое продолжение. В Кишиневе уже попало в суд дело одного из двух граждан Молдовы, которые обвиняются в причастности к похищению экс-судьи Николая Чауса. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "112 канала".

Судья Чаус Фото из открытых источников

Дата 23 июля ознаменовалась тем, что весь мир услышал от генпрокурора Молдовы Александра Стояногло обвинения спецслужб Украины в причастности к похищению судьи Николая Чауса. У спецслужб Молдовы есть доказательства того, что похищение спланировали и провели украинские силовики при тесном сотрудничестве с гражданами Молдовы, имена которых пока что публично не называются. Александр Стояногло подчеркнул, что сейчас правоохранители Молдовы надеются на сотрудничество со стороны Украины в вопросе идентификации людей, которые представляют украинские спецслужбы и которые участвовали в похищении.

История с похищением получила огромную огласку. Молдавские парламентарии даже приняли решение создать специальную комиссию, задача которой тщательно расследовать инцидент именно в вопросе причастности к произошедшему украинских спецслужб.

Представители СМИ параллельно провели свое расследование. В итоге на таких информационных ресурсах, как Rise Moldova и Следствие. Инфо появились паспортные данные украинцев, которые, по версии представителей масс-меди, могли быть причастны к похищению.

Конечно же, произошедшее не могло не отобразиться на двусторонних отношениях Украины и Молдовы. В первую очередь речь о встряске, которую президент Молдовы Майя Санду устроила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в Батуми. В итоге украино-молдавские отношения в натянутом состоянии до сих пор.

Между тем уже в суде дело против одного из граждан Молдовы, причастных к похищению Чауса. Этот человек выполнял задачу слежки за Чаусом, готовил все для его похищения. Этот человек ранее работал в спецслужбе Молдовы, затем трудился в одной из охранных компаний в Украине. Выполняя заказ, он вернулся обратно Молдову, где и следил за бывшим судьей. Если его вина будет доказано, то ему грозит провести за решеткой от 6 до 10 лет.

Сам же экс-судья Чаус также ожидает вердикта суда, но, находясь под домашним арестом в Украине. История его жизни может стать наукой для многих. Ведь когда-то он был уверенным, что ему удастся избежать ответственности. Во времена пятого президента Порошенко Чаус трудился судьей Днепровского районного суда Киева и стал одним из тех слуг в мантиях, которые беспрекословно выполняли заказы со стороны власть имущих. Это как раз тот случай, когда актуальным есть выражение "друзьям все, а врагам – закон". Мог бы и дальше Чаус "судить" по звонку и по договорённостях, если бы не влез в политические репрессии.

Люди, которые знают дело изнутри, прекрасно осведомлены, что реальная причина всех приключений экс-судьи – это месть "днепропетровского клана" за то, что Чаус в 2015 году из-за решения одиозного судьи один из "днепропетровских" оказался в СИЗО. После этого уже сам Чаус столкнулся с преследованиями, угрозами и тому подобное, когда жизнь стала невыносимой. Теперь же Чаус на Родине, но здесь его вряд ли ждут хорошие вести. Скорее всего, ему грозит вердикт, согласно которому он проведет долгие дни, находясь в тюремном заключении. Дело Чауса должны внимательно изучить и проанализировать многие судьи в Украине. Особенно те, которым пришлось рассматривать политические дела, начиная с дела Виктора Медведчука, которое рассматривается в Печерском суде г. Киева. Судья при рассудке уже давно бы пришел к выводу, что это дело политическое, раз за все это время против народного избранника так и не найдено ни одно весомое доказательство его вины.

Интересно, что дело Чауса не первое, вызвавшее резонанс. Было же ранее дело судьи Родиона Киреева, который также решил ввязаться в политические е разборки, отправив за решетку Юлию Тимошенко. Чем это все закончилось – знает вся страна. Поэтому и судья Светлана Волкова, и работники Офиса генпрокурора, и правоохранители, причастные к резонансному политическому процессу против Медведчука должны сделать выводы, что вознаграждение будет недолгим, тем более, что вся страна уже увидела грустные последствия дел Чауса и Киреева.

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