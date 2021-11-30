Историк: восемь лет назад Украина проснулась в другой реальности

Произошедшее 8 лет назад поделило историю страны на "до" и "после". Показательно кривой разгон Евромайдана и циничное избиение уже покидавших Майдан студентов и молодежи всколыхнуло страну. Наутро Украина разразилась протестами. Так началась Революция Достоинства. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский историк, политический эксперт Виктор Таран.

Разгон Евромайдана. Фото: из открытых источников

"Неоднократно прокручивал события в той ночи. Честно, до сих пор не понимаю – для чего Янукович дал команду на силовой разгон Майдана? Ведь объективно должны признать – такой потребности не было. Оргкомитет свернул акцию накануне вечером, участники расходились по домам, четкого плана, что делать дальше никто не имел. Все были утомлены, эмоционально опустошены и дезорганизованы. А некоторые даже перессорены между собой. Убежден – если бы не было силового разгона, недельный протест так называемого Евромайдана закончился, не начавшись... Тогда зачем?", – задается вопросом Виктор Таран.

Он добавляет, в настоящее время существует несколько версий, почему Янукович дал команду "фас". Виктор Таран отмечает, ему лично с каждым годом все ближе становится версия, которую можно охарактеризовать одним словом "унизить". Именно так Янукович хотел унизить и отомстить участникам Евромайдана. Публично "опустить", чтобы испугались и больше не пытались восстать.

"В принципе – публичное избиение и унижение – типичная фишка для бандюков 90-ых. Но как показали следующие события, Янукович просчитался – запугать украинцев не удалось... Слишком сильно у нас понятие чести, достоинства, ощущения собственной свободы и тяга к воле... Именно поэтому состоялась Революция Достоинства... Именно поэтому спокойно смотрю на попытки власти узурпировать власть... Украинцы этого не допустят... Благо позитивный опыт и потенциал "ставить на место власть" есть", – отметил историк.

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