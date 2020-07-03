Источник назвал неожиданного кандидата на пост главы НБУ

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Владимир Лавский
Дважды премьер-министр Украины Арсений Яценюк среди претендентов на должность главы Национального банка Украины. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Разведчик".
"Сегодня (во время программы "Свобода слова Савика Шустера" - ред.) Яценюка будут выводить на должность главы НБУ. В марте этого года ходила информация о том, что Арсений Яценюк претендует на должность первого вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля. Там Яценюк должен был возглавить экономический блок правительства", - сообщает источник.
Во многом "Разведчик" стремительное появление Арсения Яценюка в медиа-пространстве связывает близкими отношениями с Ринатом Ахметовым.
"У Рината Ахметова и Арсения Яценюка сформировались близкие отношения ещё со времён президенства Ющенко, именно с этого времени Ахметов поддерживал финансово все проекты Яценюка", - резюмировал "Разведчик".
Как ранее писали "Комментарии", временно исполняющей обязанности главы НБУ будет Екатерина Рожкова, пока не выберут постоянного руководителя.
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