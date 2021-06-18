Ирина Верещук и Владимир Омельян поссорились в прямом эфире: подробности

Политики устроили перепалку прямо во время одного из политических ток-шоу в эфире канала Украина 24.

Владимир Омельян и Ирина Верещук (фото: 24 канал)

Острая и совсем некорректная дискуссия началась после того, как депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что во время руководства Владимира Омельяна "Укравтодор" стал организацией, где было много коррупции.

Политик ответил очень остро, заявив о некомпетентности Верещук. И указал на коррупционные схемы в президентской программе "Большая стройка".

"Я не удивляюсь Ирине Верещук, ее способности всем известны. Я вам хочу рассказать, что в 2020 году во время "Великого строительства" украли около 40 мильярдов гривен. Наступит осень — готовьте зонтик", — завил он.

Ответ екс-кандидатки на должность мэра столицы не замедлился. Она сказала Омельяну "закрыть свой рот" и оценивать свою жену и свою работу на посту министра.

"Вы перешли на персоналии. Вы пришли сюда меня оценивать, мои способности? Оценивайте себя как министра. Оценивайте свою жену или еще кого-то. Закройте рот, не обращайтесь ко мне, оценивайте себя и свой гиперлуп", — ответила Ирина Верещук.

Ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Ирина Верещук прокомментировала прививки нардепов просто в стенах Верховной Рады Украины вакциной против коронавируса Pfizer. Представительница парламента отметила, что медики делали прививки только один день. Именно так они ей рассказали. Нардеп заявила, что их депутаты получают прививки от различных производителей. И сама она, если не будет иметь никаких противопоказаний, будет делать прививки той вакциной, что будет.





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