Иммунитет украинцев против Зеленского и его «слуг» растет с каждым днем, - Загородний

Рекордный уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" уже в прошлом, заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.

Политик считает, что украинцы должны воочию увидеть разницу между обещаниями и делами президента и пропрезидентской партии.

"К сожалению, против вируса "СЛУГА-19" сыворотку не придумали, но иммунитет граждан, уже переболевших этой хворью, растет с каждым днем. Поэтому рекордные цифры поддержки Зеленского и его партии уже можно считать в прошлом. Увы, страна должна была переболеть этим", – сказал Загородний.

Парламентарий напомнил, что "слуги народа" пришли к власти на обещаниях сломать режим Порошенко и "сшить" страну, а также вернуть обществу свободы и демократию.

"Но нынешний обитатель резиденции в Конче-Заспе, площадью более 2 тыс. квадратных метров не просто продолжил курс предшественника, но и пошел гораздо дальше ‒ продолжил рвать страну, усилил цензуру и давление на СМИ, взялся с новой силой распродавать то, что по праву принадлежит народу Украины", – отметил Юрий Загородний.

Также политик указал на то, что "Слуга народа" переживает на данный момент глубочайший кризис.

"То, как "слуги" пытаются зацепиться за власть на местах, договариваясь с насквозь коррумпированными местными элитами и не гнушаясь ничем, говорит о глубоком кризисе в их партии, существующей скорее виртуально. Я уверен, что очень скоро, когда поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня, мы увидим куда большую волну скандалов и разоблачений внутри "Слуги народа" чем те, которые нам уже пришлось наблюдать", ‒ добавил народный депутат Украины Юрий Загородний.

Напомним, политолог спрогнозировал, что рейтинг Зеленского будет падать и дальше.

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