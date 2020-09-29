Иммунитет украинцев против Зеленского и его «слуг» растет с каждым днем, - Загородний

Рекордный уровень поддержки президента
Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" уже в прошлом, заявил народный депутат Украины от
"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.
Политик считает, что украинцы
должны воочию увидеть разницу между обещаниями и делами президента и
пропрезидентской партии.
"К сожалению, против вируса "СЛУГА-19"
сыворотку не придумали, но иммунитет граждан, уже переболевших этой хворью,
растет с каждым днем. Поэтому рекордные цифры поддержки Зеленского и его партии
уже можно считать в прошлом. Увы, страна должна была переболеть этим", –
сказал Загородний.
Парламентарий напомнил, что "слуги
народа" пришли к власти на обещаниях сломать режим Порошенко и "сшить" страну,
а также вернуть обществу свободы и демократию.
"Но нынешний обитатель резиденции в
Конче-Заспе, площадью более 2 тыс. квадратных метров не просто продолжил
курс предшественника, но и пошел гораздо дальше ‒ продолжил рвать страну,
усилил цензуру и давление на СМИ, взялся с новой силой распродавать то, что по
праву принадлежит народу Украины", – отметил Юрий Загородний.
Также политик указал на то, что
"Слуга народа" переживает на данный момент глубочайший кризис.
"То, как "слуги"
пытаются зацепиться за власть на местах, договариваясь с насквозь
коррумпированными местными элитами и не гнушаясь ничем, говорит о глубоком
кризисе в их партии, существующей скорее виртуально. Я уверен, что очень скоро,
когда поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня, мы увидим куда
большую волну скандалов и разоблачений внутри "Слуги народа" чем те,
которые нам уже пришлось наблюдать", ‒ добавил народный депутат Украины
Юрий Загородний.
Напомним, политолог
спрогнозировал, что рейтинг
Зеленского будет падать и дальше.
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