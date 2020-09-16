kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10892.05

ETH/USD

363.11

LTC/USD

47.98

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Рейтинг Зеленского будет падать и дальше, - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг Зеленского будет падать и дальше, - политолог

Уровень поддержки Владимира Зеленского составил всего 29%

сегодня, 13:18
Автор:

Елена Волкова

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского будет падать и дальше. Такое мнение на своей странице в "Фейсбук" высказал политолог Владимир Цыбулько. 

Рейтинг Зеленского будет падать и дальше, - политолог

По его словам, согласно последним исследованиям общественного мнения, проведенным группой “Рейтинг”, уровень поддержки Владимира Зеленского составил 29% - это ниже его показателей в первом туре президентских выборов 2019 года. Комментируя социологию, эксперт говорит, что значительное снижение рейтинга президента связано с разочарованием избирателей и завышенными ожиданиями.

“Так называемая электоральная революция, благодаря которой Зеленскому во многом и удалось стать президентом, основывалась на общественном запросе на быстрые изменения. Но, на практике, Зеленскому и его команде не удалось изменить правила игры. К тому же в силу объективных и субъективных факторов жизни в экономическом плане стало хуже, - пишет эксперт. - Не следует забывать и о ряде скандалов в окружении первого лица государства. Все эти факторы в сумме и понизили рейтинг до самого низкого личного показателя президента”.

Также политолог отмечает, что в случае сохранения негативной динамики, Зеленский может покинуть свой пост ранее оговоренной законом даты.

"Самый высокий рейтинг в истории может стать приговором для самого Зеленского и сыграть злую шутку с гарантом. Увеличение народного недовольства прямо пропорционально неудачами, которые президент и его команда просто таки притягивают к себе, а главное - в Украину. Если этот круг не удастся разорвать, то, возможно, удержаться до конца каденции не получится. Только за первый год падение более чем на 40%. Если ситуацию не изменить, то рейтинг очень скоро станет отрицательным. А дальше никто никаких гарантий не даст", - резюмирует эксперт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!