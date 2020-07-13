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Главная Новости Политика внутренняя политика Игорь Соловей: "Смешко может составить серьезную конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева"
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Игорь Соловей: "Смешко может составить серьезную конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева"

По мнению аналитика, победа Смешко на выборах мэра Киева - первый шаг к президентству

сегодня, 21:30
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Игорь Соловей: "Смешко может составить серьезную конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева"

Эксклюзивной информацией о новых участниках на киевских выборах поделился на своей странице в "фейсбуке" аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей. Он считает, что Игорь Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьёзную конкуренцию, чем любой из кандидатов от власти.

Аналитик заявил, что принять участие в местных выборах решил Игорь Смешко со своей политсилой – партией "Сила і Честь" (СіЧ). Такое решение было принято в четверг, девятого июля, на закрытом заседании политсовета. На нем обновили состав, избавившись от "предателей" на парламентских выборах. 

Список партии "СіЧ" в Киевсовет возглавит сам Игорь Смешко. Публично об этом еще не анонсировалось. Игорь Соловей считает, что желание Игоря Смешка участвовать в избирательной кампании не ограничится Киевсоветом – он также будет баллотироваться на должность мэра Киева. И такой конкурент будет сильнее, "чем любой из кандидатов от власти типа тищенок-дубинских", по мнению аналитика.

Игорь Соловей также поделился мнением, зачем Игорь Смешко хочет стать мэром Киева и что ожидать киевлянам в случае его избрания.

Аналитик считает, что поход в мэры для Игоря Смешко – это промежуточный этап перед будущими президентскими выборами. "Он ищет возможность показать людям на практике, что такое "сильная рука", сильная власть. Поэтому если Смешко победит, то в первую очередь бросит все силы на борьбу с коррупцией и воровством в Киеве, – написал Игорь Соловей. –  Ради имиджа и подготовки к президентским выборам он постарается быть очень хорошим мэром".

Игорь Соловей провел параллель с польским сценарием, где у нынешнего президента Анжея Дуды чуть не выиграл действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Поэтому аналитик считает очевидным, что мэрство для Смешка – наилучший способ добраться к президентству. 

Аналитик подытожил, что накал страстей на местных выборах в Украине будет нешуточным, сравним по своему уровню с парламентскими.

Ранее "Комментарии" сообщали, что экс-регионал Михаил Добкин также будет баллотироваться на должность мэра Киева. 


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