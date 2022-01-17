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Идем, чтобы дать бой за Украину: Порошенко прибыл в суд

Петр Порошенко прибыл в Печерский суд на судебное заседание

сегодня, 11:34
Автор:

Козлова Альбіна
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17 января возле здания Печерского суда Петр Порошенко еще раз обратился к своим сторонникам, которые прибыли туда. В речи он подчеркнул, что России только на руку внутренние конфликты в Украине. Об этом известно из прямой трансляции канала Эспрессо.

Идем, чтобы дать бой за Украину: Порошенко прибыл в суд

Петр Порошенко в суде, фото Телеграм Алексия Гончаренко

"Враг находится у наших ворот, враг вооружен, является мастером гибридной войны и победить нас он собирается не только путем военного вторжения, а и путем разрыва внутри государства. Я сейчас иду на суд, суд над оппозицией. Они пересекли красную линию, они перешли границы. Мы точно их не боимся и точно их победим. Ровно в 11 мы идем в неправедный и несправедливый Печерский суд, чтобы дать бой за Украину", — заявил Порошенко.

Судебное заседание в районном суде Киева вот-вот начнется. Присутствующие ждут, пока придут судьи. Петр Порошенко уже вошел вместе с адвокатами в зал суда. У здания дежурят правоохранители. Участники акции стоят под зданием суда, мирная акция в поддержку Порошенко продолжается. Улица Владимирская перекрыта нацгвадейцами и полицейскими.

Мы сообщали, что с утра пятый президент прибыл в аэропорт рейсом Варшава-Жуляны. У здания аэропорта собралось 15 тысяч поклонников политика. После его выступления там участники акции переместились к зданию Печерского суда.

Напомним, что Порошенко объявили подозрение о совершении правонарушений по трем статьям Уголовного кодекса и судьи будут избирать ему меру пресечения. В аэропорту политику пытались вручить вызов в суд, однако отказался.

Как сообщал портал "Комментарии", Порошенко в аэропорту рассказал о первой маленькой победе и поблагодарил всех, кто его встретил по прилету и прибыл туда.


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Источник: https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/944704869581453
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