Харьковский чиновник рассказал, как город будет действовать в случае российского вторжения

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Карина Ожерельева
21 февраля журналист The Guardian Шон Уокер взял интервью у Олега Синегубова, губернатора Украинского муниципалитета Харькова. Разговор состоялся в обладминистрации в центре города.
Харьков - фото из открытых источников
Харьков – это город с населением почти 1,5 миллиона человек, преимущественно русскоговорящих, и находится прямо на границе с Россией.
Журналист спросил Синегубова, каковы планы Харькова на случай российского вторжения.
Синегубов сообщил, что при первых признаках "аномальной" активности на границе его вызовут в офис и начнется операция по предупреждению граждан о нападении России.
Он добавил, что на военных объектах и других стратегических местах будут приняты специальные меры, а также будут приложены особые усилия для эвакуации людей из таких мест, как, например, школы.
По его словам, точный план – будет ли приказ людям найти ближайшее бомбоубежище, будет ли начата эвакуация – будет зависеть от вида вторжения.
Если это артиллерийская атака, то понятно, что все должны идти в бомбоубежища, если это полномасштабное вторжение, то уже в зоне военных действий и будет эвакуация.
Как сообщали ранее "Комментарии", мэр Львова рассказал, как город готовится к нашествию беженцев.
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