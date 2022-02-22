Харьковский чиновник рассказал, как город будет действовать в случае российского вторжения

21 февраля журналист The Guardian Шон Уокер взял интервью у Олега Синегубова, губернатора Украинского муниципалитета Харькова. Разговор состоялся в обладминистрации в центре города.

Харьков - фото из открытых источников

Харьков – это город с населением почти 1,5 миллиона человек, преимущественно русскоговорящих, и находится прямо на границе с Россией.

Журналист спросил Синегубова, каковы планы Харькова на случай российского вторжения.

Синегубов сообщил, что при первых признаках "аномальной" активности на границе его вызовут в офис и начнется операция по предупреждению граждан о нападении России.

Синегубов сказал: " Есть четкий план действий. Для начала будут предупредительные сигналы для всех граждан. Будут анонсы по телевидению, радио и интернету, сообщения на мобильные телефоны, будут звучать сирены, патрульные и пожарные машины проедут по городу с громкоговорителями, чтобы говорить людям, что им делать".

Он добавил, что на военных объектах и других стратегических местах будут приняты специальные меры, а также будут приложены особые усилия для эвакуации людей из таких мест, как, например, школы.

По его словам, точный план – будет ли приказ людям найти ближайшее бомбоубежище, будет ли начата эвакуация – будет зависеть от вида вторжения.

Если это артиллерийская атака, то понятно, что все должны идти в бомбоубежища, если это полномасштабное вторжение, то уже в зоне военных действий и будет эвакуация.

"Надеюсь, что нам не придется воплощать этот план в жизнь", – сказал чиновник, добавив, что в местном парламенте была обычная неделя работы, включая рассмотрение годового бюджета в четверг.

Как сообщали ранее "Комментарии", мэр Львова рассказал, как город готовится к нашествию беженцев.

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