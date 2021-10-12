Харьков кулуарно могут отдать под полный контроль ОПЗЖ, - СМИ

Кто бы ни победил на досрочных выборах мэра Харькова, город путем кулуарных игр может оказаться под контролем местной группировки ОПЗЖ, из-за чего в стратегическом плане Офис президента проиграет. Об этом идет речь в статье "Дельцы кулуарного фронта. Как Харьков хотят "слить" под влияние ОПЗЖ", опубликованной на сайте Delo.

ОПЗЖ - фото из открытых источников

Как отмечает издание, после смерти Геннадия Кернеса Харьковский горсовет стал площадкой для кулуарных договоренностей.

"У ОПЗЖ есть желание получить контроль над Харьковом, а с недавних пор открылись и большие возможности для этого", — говорится в статье.

Если раньше, как пишут журналисты, "первую скрипку" в Харькове якобы играли экс-глава МВД Арсен Аваков и олигарх Павел Фукс, то сейчас их влияние сведено до минимума, что открывает дорогу к власти харьковской ОПЗЖ.

"Фронтменом" этих процессов, отмечают авторы статьи, якобы выступает "теневой" лидер городской фракции ОПЗЖ Андрей Спасский.

"Спасский стал открыто встречаться в гостиницах и ресторанах с представителями крупных компаний и городскими подрядчиками. Он сулит победы на тендерах и предлагает содействовать в землеотводах. Деятельность Спасского стала настолько заметной, что привлекла к себе внимание правоохранителей. Дело дошло до того, что даже Офис президента решил присмотреться и вмешаться и разобраться, кто есть кто. И, возможно, ОП решил пойти на сделку с ОПЗЖ по Харькову”, — отмечается в публикации.

По информации издания, конструкция, которую предлагает ОПЗЖ, может выглядеть следующим образом:

"Если мэром становится Игорь Терехов, то он и так якобы полностью лояльный и управляемый со своими оговоренными портфелями и квотами. При этом большая часть власти может достаться ОПЗЖ, которая якобы и так реально руководит всеми процессами по распределению денег, подрядов, регулированию строительного рынка и другими схемами. А, если мэром становится Михаил Добкин, которого ОПЗЖ в последний момент решила поддержать официально, то для нее ситуация в реализации этих же планов еще более упрощается".

Авторы статьи отмечают, что харьковской предпринимательской среде не позавидуешь, поскольку "бизнес, вероятно, обложат налогами со всех сторон".

Но, говорится в статье, "еще больше не позавидуешь ОП и партии "Слуга народа". ОПЗЖ не только может подчинить бизнес региона, но и оказать существенно давление на электорат. И, используя те же финансовые ресурсы, которые можно "взять" у города, ОПЗЖ будет играть в регионе роль фаворита на будущих президентских и парламентских выборах. И уже ОП придется считаться со стратегией и интересами этого усилившегося игрока".

"Похоже, что в ОП это понимают, потому что все процессы лежат на поверхности и их последствия не сложно спрогнозировать. Значит, ОП может отдать регион в пользу ОПЗЖ от безысходности, поскольку сейчас у центральной власти и партии "Слуга народа" в Харькове нет ни влиятельного депутатского корпуса, ни заметного лидера и координатора процессов, что, кстати, подтверждается отсутствием кандидата от СН на выборах мэра Харькова. Либо мы можем иметь дело со сговором с целью совместного контроля над Харьковом. Однако последствия для провластной партии и ее личного рейтинга могут быть печальны", — подытожили авторы статьи.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.





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