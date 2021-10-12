Харьков кулуарно могут отдать под полный контроль ОПЗЖ, - СМИ

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Станислав Молчанов
Кто бы ни победил на досрочных выборах мэра Харькова, город путем кулуарных игр может оказаться под контролем местной группировки ОПЗЖ, из-за чего в стратегическом плане Офис президента проиграет. Об этом идет речь в статье "Дельцы кулуарного фронта. Как Харьков хотят "слить" под влияние ОПЗЖ", опубликованной на сайте Delo.
ОПЗЖ - фото из открытых источников
Как отмечает издание, после смерти Геннадия Кернеса Харьковский горсовет стал площадкой для кулуарных договоренностей.
Если раньше, как пишут журналисты, "первую скрипку" в Харькове якобы играли экс-глава МВД Арсен Аваков и олигарх Павел Фукс, то сейчас их влияние сведено до минимума, что открывает дорогу к власти харьковской ОПЗЖ.
"Фронтменом" этих процессов, отмечают авторы статьи, якобы выступает "теневой" лидер городской фракции ОПЗЖ Андрей Спасский.
По информации издания, конструкция, которую предлагает ОПЗЖ, может выглядеть следующим образом:
Авторы статьи отмечают, что харьковской предпринимательской среде не позавидуешь, поскольку "бизнес, вероятно, обложат налогами со всех сторон".
Но, говорится в статье, "еще больше не позавидуешь ОП и партии "Слуга народа". ОПЗЖ не только может подчинить бизнес региона, но и оказать существенно давление на электорат. И, используя те же финансовые ресурсы, которые можно "взять" у города, ОПЗЖ будет играть в регионе роль фаворита на будущих президентских и парламентских выборах. И уже ОП придется считаться со стратегией и интересами этого усилившегося игрока".
Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.
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