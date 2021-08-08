logo
Русский Українська

BTC/USD

43839.34

ETH/USD

2989.34

LTC/USD

148.66

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Гройсман: у «слуг» есть все возможности проводить изменения, но они и дальше ездят на самокатах
commentss НОВОСТИ Все новости

Гройсман: у «слуг» есть все возможности проводить изменения, но они и дальше ездят на самокатах

Владимир Гройсман признался, что был в восторге от триумфа «слуг народа» в 2019 году, после чего понял, что люди просто не поняли, почему пришли во власть

8 августа 2021, 23:09
Автор:

Кравцев Сергей

Как информирует издание "Комментарии", в интервью программе "Перші" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что в 2019 году, когда партия "Слуга народа" получила такой успешный результат на досрочных парламентских выборах и сумела создать монобольшинство, то он впервые сказал себе "вот, блин!", ведь, имея монокоалицию в Верховной Раде можно кардинально изменить страну, штампуя одно решение за другим.

Гройсман: у «слуг» есть все возможности проводить изменения, но они и дальше ездят на самокатах

Владимир Гройсман - фото Facebook Владимира Гройсмана

Владимир Гройсман отметил, восторг от триумфа "слуг народа" длился недолго. Прошло совсем немного времени и стало понятно, что "слуги" власть получили, мандат доверия от народа получили, а, что с этим делать не знают. По мнению Владимира Гройсмана, и в парламенте, и в правительстве до сих пор есть люди, которые не понимают, что они там делают, и не понимают, что делать дальше.

Экс-премьер отмечает, вся проблема в том, что у этих "новых лиц" нет стратегии видения Украины и это очень сильно пугает. 

"С таким составом народных депутатов власти должны выйти к людям и сказать какой страна будет через 3 года, через 5, через 10 лет, потому что есть все возможности проводить те или иные изменения, но они и дальше ездят на самокатах. То есть, они что-то делают для того, чтобы понравиться кому-то то или что-то сделать яркое, но от этого яркого люди лучше жить не стали. И поэтому очень жаль, что "слуги народа" не использовали эти возможности и не могут использовать их сегодня. Считаю, что за эти несколько лет мы стали намного слабее", – подытожил Владимир Гройсман. 

Читайте также на портале "Комментарии" экс-премьер Владимир Гройсман рассказал, как правильно нужно было бороться с коронавирусом в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pS0FXOq-ecs
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ