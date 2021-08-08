Гройсман: у «слуг» есть все возможности проводить изменения, но они и дальше ездят на самокатах

Как информирует издание "Комментарии", в интервью программе "Перші" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что в 2019 году, когда партия "Слуга народа" получила такой успешный результат на досрочных парламентских выборах и сумела создать монобольшинство, то он впервые сказал себе "вот, блин!", ведь, имея монокоалицию в Верховной Раде можно кардинально изменить страну, штампуя одно решение за другим.

Владимир Гройсман - фото Facebook Владимира Гройсмана

Владимир Гройсман отметил, восторг от триумфа "слуг народа" длился недолго. Прошло совсем немного времени и стало понятно, что "слуги" власть получили, мандат доверия от народа получили, а, что с этим делать не знают. По мнению Владимира Гройсмана, и в парламенте, и в правительстве до сих пор есть люди, которые не понимают, что они там делают, и не понимают, что делать дальше.

Экс-премьер отмечает, вся проблема в том, что у этих "новых лиц" нет стратегии видения Украины и это очень сильно пугает.

"С таким составом народных депутатов власти должны выйти к людям и сказать какой страна будет через 3 года, через 5, через 10 лет, потому что есть все возможности проводить те или иные изменения, но они и дальше ездят на самокатах. То есть, они что-то делают для того, чтобы понравиться кому-то то или что-то сделать яркое, но от этого яркого люди лучше жить не стали. И поэтому очень жаль, что "слуги народа" не использовали эти возможности и не могут использовать их сегодня. Считаю, что за эти несколько лет мы стали намного слабее", – подытожил Владимир Гройсман.

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