Гройсман и Разумков: конкуренты или партнеры

В соцсетях обсуждают вероятный совместный проект, в котором могут оказаться экс-премьер Владимир Гройсман и нынешний спикер ВР Дмитрий Разумков. В деле якобы и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Украинские политологи дали свою оценку возможности и эффективности подобного альянса.

Гройсман, Разумков, Богдан. Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Гройсман и Разумков — больше конкуренты, чем партнеры"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" Алексей Голобуцкий не видит, чем друг другу могут пригодиться Гройсман и Разумков.

"У Гройсмана – своя репутация. Он – бывший мэр, экс-глава ВР, экс-премьер (достаточно успешный на фоне нынешней власти). Разумков, хоть и кажется самым вменяемым из Зе-команды, ничем особо себя не проявил. И если о Гройсмане можно судить по каким-то действиям, потому что у него есть реальная политическая биография, то о Разумкове такого сказать нельзя. Он что – отлично управляет законодательными процессами в Раде? У нас всё прекрасно с доверием к парламенту? Не исключаю, что слухи о союзе Гройсмана с Разумковым запускают из Офиса президента, чтобы и первому, и второму создать электоральные проблемы. У них хоть и общее центристское направление, но всё же немного разные ниши", — подчеркивает политтехнолог.

Что касается Богдана – то он, по мнению Алексея Голобуцкого, уже в определенной степени "сбитый летчик".

"Вся ценность Богдана состоит в том – носитель он или не носитель компромата на Зеленского. А если носитель – какого именно компромата, — продолжает эксперт. — Выдавать себя за удачного менеджера избирательной кампании-2019 он не может, потому что там был просто феномен Зеленского. Который больше не повторится. Думаю, просто оппоненты, видя, что рейтинг Гройсмана начал расти, что у Разумкова не всё плохо – бьют по ним. Это ведь та самая центристская ниша, на которой сидит сам Зеленский, — поясняет эксперт. — И понятно, что она будет расти. Представители крайних взглядов – Медведчук и Порошенко — уже достигли в определенной степени электорального потолка. А центр практически свободен. И именно за него в ближайшее время развернется основная борьба. И тут Гройсман и Разумков больше конкуренты, чем возможные партнеры. Хоть в жизни всякое бывает".

"Подобные тандемы — провальные политические проекты"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что тандем Гройсмана и Разумкова - это как скрестить бульдога с носорогом.

"Ну, какой у них может тандем? Всё-таки Разумков — относительно новое лицо, а Гройсман — зашкваренный чиновник, который ничем особенно не отличился на своей должности. Просто пребывал в тени Порошенко, — говорит политолог. — Все подобные "тандемократии" изначально ведут к провалу политических проектов. В Украине есть традиция лидерских проектов. А всякого рода коалиции и триумвиаты (если там еще Богдан появится) — это скорее от безысходности и глупости политтехнологов. Но точно не от большого ума".

Кирилл Молчанов сомневается, что сам Разумков пойдет на подобные политические кульбиты.

"Оно ему точно не надо. Потому что у него пока еще восходящий тренд — как у человека нового и не токсичного. А у Гройсмана — скорее наоборот. Ему особо в заслугу поставить нечего, — считает эксперт. — Подобные информационные вбросы используют как зондаж почвы. Проверить — как в целом подобные союзы могут восприниматься избирателями. Впрочем, исходя из того, что Гройсмана связывают с Ахметовым (часто появляется на его каналах), не исключаю, что это желание олигарха получить новый политпроект. И ангажировать того же Разумкова".

Напомним, некоторые эксперты и политики начали "примерять" президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.





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