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Градостроительный законопроект: Все недостатки в инфографике

Ассоциация городов Украины обнародовала инфографику, в которой наглядно объясняется, чем вредит законопроект №5655 "о градостроительной реформе" общин и всему украинскому обществу

сегодня, 20:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщает сайт АГУ, пишут "Комментарии". В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:

Градостроительный законопроект: Все недостатки в инфографике

все недостатки законопроекта 5655

Нарушаются права владельцев земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю.


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Стимулируется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается.

Общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес в защите объектов градостроительства.

Ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией.

Фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За не вынесение предписания о приостановлении работ наказание для них – только 67 100 грн ($1700), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями – 281 820 грн. ($7000).

Градостроительный законопроект: Все недостатки в инфографике - фото 2

Ранее Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето по законопроекту 5655. Такие же обращения подписали более 1000 депутатов из разных общин Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.

"Комментарии" также писали о том, что критика законопроекта 5655 о градостроительной реформе со стороны представителей органов местного самоуправления может быть связана с нежеланием брать на себя ответственность за контроль над незаконными застройками и уничтожать коррупционные схемы в строительстве.

Сообщал портал "Комментарии" и о том, что вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что закон №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона.



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