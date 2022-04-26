Государственный аппарат будущего: что и как нужно изменить в Украине

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова цитирует спикера президента Украины Сергея Никифорова, уверяющего, что глава государства готовит кадровые чистки. Так, по мнению Зеленского, следует значительно сокращать государственный аппарат. Как вы оцениваете такие месседжи? Каким должен быть Кабмин Украины (и не только он) после войны или даже во время войны?

Верховная Рада, фото из открытых источников

Как переформатировать Раду

Адвокат, кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский объясняет, каких изменений требует высшая законодательная ветвь власти:



"По Конституции – состав Верховной Рады равняется 450 народным депутатам. Однако с учетом оккупации АР Крым и части Донецкой и Луганской областей фактическое количество парламентариев в зале 424. Необходимость пересмотра численности народных избранников обсуждается уже более 20 лет. За это время разные политики предлагали разные цифры, но чаще всего звучала цифра в 300 человек. Почему именно 300, никто толком объяснить не может, вероятно, красиво выглядит".

Надо отметить, продолжает Виктор Гольдский, что исторически количество депутатов еще во времена Украинской ССР условно определялось с учетом количества избирателей: 1 депутат представлял интересы 100 тыс. жителей.



"Именно принцип зависимости количества депутатов от количества населения и должен лечь в основу формирования нового парламента, – уверен Виктор Гольдский. – И если в 2022 году количество населения Украины, имеющего право голоса, составляет примерно 29 млн человек, то поделив эту цифру на 100 тыс. мы получим 290 депутатов".

Каких изменений требует Кабмин

Что касается исполнительной ветви власти, то Виктор Гольдский напоминает, что в Украине действуют 20 министерств, 24 службы, 16 агентств, 4 инспекции, 8 ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) со специальным статусом, 3 коллегиальных органа и еще 5 других ЦОИВ.



"Конечно, такое накопление чиновников порождает бюрократию, приводит к дублированию функций, дополнительной нагрузке на бюджет страны и снижению эффективности государственного управления как такового. Недаром Украина занимает 115-е место среди 192 стран по индексу эффективности правительства", – отмечает Виктор Гольдский.

Он подчеркивает, что исторически правительство в Украине формировалось по отраслевому принципу: министерство энергетики, министерство сельского хозяйства. Но сейчас, как мы видим, такой подход неэффективен.



"Большинство экономических экспертов сходится во мнении, что экономика Украины должна развиваться по кластерной модели, которая должна отразиться и на составе правительства", – объясняет Виктор Гольдский.

По его словам, Кабмин может выглядеть так, например:

ОСНОВНЫЕ МИНИСТЕРСТВА (существуют всегда, при любых условиях)

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство социальной политики

Министерство внутренних дел

Министерство внешних дел

Министерство юстиции

Министерство экологии

Министерство обороны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА (создаются на время для решения острых вопросов), например, Минцифры или Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.



"Нет смысла распределять полномочия Министерств и Служб. К примеру, зачем было создавать отдельно от Министерства здравоохранения Национальную службу здоровья? Неужели все договора нельзя было заключать от имени Минздрава? Это касается большинства всех Служб и Агентств. Их функции должны взять на себя соответствующие министерства, – констатирует Виктор Гольдский.

По мнению магистра государственного управления, политолога, социолога Владимира Воли, оптимизация управленческого аппарата – это необходимость.



"По итогам войны Украина будет в глубоком экономическом кризисе. Получим проблему с наполнением госбюджета. В этом случае напрашивается оптимизация бюджетных расходов. Придется частично сокращать управленческий аппарат", – утверждает эксперт.

По его мнению, это можно сделать следующим образом.

1. Посредством широкого применения цифровизации.

2. Отменяя некоторые структуры, которые себя не оправдали. Включая многие отделы в министерствах и даже отдельные министерства. К примеру, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. То же может коснуться аппарата Кабмина, ряда структур, связанных с экономическим развитием. Имеет смысл пересмотреть функционал многих подразделений, которые не являются министерствами, но находятся в их подчинении.

3. Произвести кадровые чистки, являющиеся необходимой составляющей структурных изменений в госуправлении. Будут сделаны выводы по итогам работы каждого, прежде всего, руководителей тех или иных министерств, их заместителей и т.д. Многие, как оказалось, не оправдали ожиданий.



"Перед Украиной стоит серьезный кадровый вызов по реорганизации Укроборонпрома, Минобороны, экономического блока, – уверен Владимир Воля. – Даже перед войной у Украины не было серьезных стратегий экономического развития. Различные презентации по этой теме напоминали скорее рефераты. Пора менять на хороших экономистов и стратегов тех людей, которые явно не справлялись и не справляются. Украине нужны реальные профессионалы для управления реальными секторами экономики, а не теоретики или чиновники среднего уровня, которые всегда были исполнителями вместо того, чтобы быть организаторами, источником управленческих идей стратегического уровня".

Требуется системная реформа госслужбы

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что если речь идет только о сокращении госслужащих – это бесперспективно.



"У нас если в части госсектора что-то где-то убыло, то с другой стороны столько же, как не больше, прибыло, – объясняет она. – Если же мы говорим о системной реформе госслужбы, то как бы ею ни занимались в предыдущие годы (часто не обращая внимания на рекомендации аналитиков и экспертов), а война обнажила суть проблем. В первые дни войны стало известно, что сотни и тысячи госслужащих, в большинстве своем, руководители разных служб и подразделений, просто сбежали с рабочих мест. Тем самым поставив под удар саму управляемость отраслями и секторами госрегулирования. Есть учреждения, которые из-за отсутствия персонала даже на третий месяц войны не могут работать – нет подчиненных. Кто-то вывез детей, а кто-то сбежал сам, многие просто уехали на запад страны и там пережидают сложные времена. На другой чаше весов – самоотверженное служение людям и государству тысяч госслужащих, работающих сверх нормы, предоставляют даже в это нелегкое время необходимые услуги".

В этой связи все заявления о реформе госслужбы следует рассматривать в двух аспектах, считает Светлана Кушнир. Во-первых – изменение сущности и функционала госслужбы как таковой.



"Формирование госуправления с учетом всех изменений и факта, что воюющей страной, мы, похоже, будем еще долго. А это значит, что дублирование функций и полномочий, сверхрегулирующие департаменты и даже целые министерства уходят в прошлое. Мы должны создать сильный скелет госуправления, мобильный, гибкий в части запросов граждан и обстоятельств, требующих неотложных решений, но при этом ориентирован на максимальное исполнение Конституции и законов Украины", – подчеркивает эксперт.

Второй аспект – это новые, открытые, рациональные подходы к отбору, обучению и созданию мощного аппарата госслужащих, прошедших этапы становления, имеющие опыт управления и наработки управленческих решений.



"Здесь нужно забыть о политическом, партийном подходе, который преобладает много лет, а также о назначении на должности по "принципу близости к телу". Важно повысить как ответственность за деятельность в должности, так и ценность этого служения государству. Работа в госсекторе не должна рассматриваться как средство накопления капитала (в том числе из-за коррупции) или возможность пересидеть на теплом месте какое-то время на зарплате и стопроцентных соцгарантиях", – говорит Светлана Кушнир.

По ее словам, речь идет о полноценном изменении работы системы. Итак – о создании новой законодательной базы, новых подходов в реализации госуслуг, для выполнения госфункций.

"У нас больше нет возможности тратить средства госбюджета на офисный планктон в министерствах и ведомствах", – подчеркивает эксперт.

Относительно кадровых чисток

Если же речь идет о кадровых чистках в нынешних условиях, то здесь больше вопросов к правоохранительным органам и прокуратуре, отмечает Светлана Кушнир. По каждому случаю оставления рабочего места, бездействия, сотрудничества с оккупантами – они обязаны проводить расследование и отправлять дела в суд.



"Мы уже проходили массовую люстрацию в 2014 году с нарушением Конституции, что впоследствии привело к возвращению через суды и решению о компенсации тысяч уволенных госслужащих в разных секторах. Нельзя повторять такие ошибки", – акцентирует внимание эксперт.

В настоящее время, по ее мнению, как никогда раньше, на первый план вышла и заметная деятельность органов местного самоуправления.



"Говорила об этом много раз до войны, повторяю это и сейчас – самое местное самоуправление в Украине стало цементирующей связью государственности, основой ее возрождения и строительства на новых условиях. Примеры эффективной работы мэров и их команд по организации жизнедеятельности, территориальной обороны, эвакуации населения, ликвидации последствий войны – подтверждение моих слов. А там, где местные власти оказались слабыми по разным причинам (от измены до политических распрей накануне войны) – это привело к печальным последствиям", – отмечает Светлана Кушнир.

Она резюмирует:



"Механическое увольнение с должностей ответственных за организацию обороны и тому подобное – это не просто момент очищения. Наказать тех, кто сбежал и покинул, кто проигнорировал свои должностные инструкции, осквернил честь мундира – нужно публично. Перетрясти кадровый состав следует как можно быстрее еще и потому, что факты злоупотреблений служебным положением, коррупции есть и сейчас. И во время военного положения такие бесчинства украинских чиновников выглядят еще более низкими, циничными и подлыми".

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