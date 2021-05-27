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Главная Новости Политика внутренняя политика Гостаможслужба: Руслан Черкасский прошел полную проверку перед назначением на должность
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Гостаможслужба: Руслан Черкасский прошел полную проверку перед назначением на должность

В ГТС Украины рассказали о результате спецпроверки заместителя председателя Руслана Черкасского

сегодня, 20:32
Автор:

Станислав Молчанов

Заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский был назначен на свою должность только после того, как специальная проверка подтвердила, что он не имеет незадекларированных активов и сомнительных связей. Об этом сообщает издание "Дело. ЮА" со ссылкой на информацию ГТСУ, предоставленную в ответ на журналистский запрос.

Гостаможслужба: Руслан Черкасский прошел полную проверку перед назначением на должность

Руслан Черкасский. Фото: Дело. Юа

"Назначению Черкасского Р.А. предшествовала специальная проверка, по результатам которой не было установлено сведений или обстоятельств, которые не соответствуют установленным законодательством требованиям относительно занятия этой должности", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

В ведомстве отметили, что спецпроверку на соответствие должности проводили с участием представителей МВД и Министерства юстиции Украины, НАПК, СБУ и Службы внешней разведки. По ее итогам у Руслана Черкасского не было обнаружено имущества и корпоративных прав в Украине и за ее пределами, которые отсутствовали бы в его электронной декларации или ставили под сомнение его профессионализм. Также у госслужащего не было обнаружено связей с физическими или юридическими лицами, деятельность которых была бы объектом расследования правоохранителей.

Как сообщается, Руслан Черкасский занимает должность заместителя руководителя Гостаможслужбы с 20 января 2021 года, согласно соответствующему приказу Кабинета Министров. За это время в сети появилось несколько утверждений о том, что чиновник якобы владеет недвижимостью в Эмиратах и имеет сомнительные связи.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будут реформировать таможню.


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Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/specproverka-podtverdila-dobrosovestnost-zamgla-382423/
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