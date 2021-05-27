Гостаможслужба: Руслан Черкасский прошел полную проверку перед назначением на должность

Заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский был назначен на свою должность только после того, как специальная проверка подтвердила, что он не имеет незадекларированных активов и сомнительных связей. Об этом сообщает издание "Дело. ЮА" со ссылкой на информацию ГТСУ, предоставленную в ответ на журналистский запрос.

Руслан Черкасский. Фото: Дело. Юа

"Назначению Черкасского Р.А. предшествовала специальная проверка, по результатам которой не было установлено сведений или обстоятельств, которые не соответствуют установленным законодательством требованиям относительно занятия этой должности", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

В ведомстве отметили, что спецпроверку на соответствие должности проводили с участием представителей МВД и Министерства юстиции Украины, НАПК, СБУ и Службы внешней разведки. По ее итогам у Руслана Черкасского не было обнаружено имущества и корпоративных прав в Украине и за ее пределами, которые отсутствовали бы в его электронной декларации или ставили под сомнение его профессионализм. Также у госслужащего не было обнаружено связей с физическими или юридическими лицами, деятельность которых была бы объектом расследования правоохранителей.

Как сообщается, Руслан Черкасский занимает должность заместителя руководителя Гостаможслужбы с 20 января 2021 года, согласно соответствующему приказу Кабинета Министров. За это время в сети появилось несколько утверждений о том, что чиновник якобы владеет недвижимостью в Эмиратах и имеет сомнительные связи.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будут реформировать таможню.

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