Госстат: Цена газа для населения в 1,4 раза превышает стоимость для промышленности

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии. Тогда она составляла 5 299,2 грн. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Государственной службы статистики, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа небытовые — 8 398,0 млн кубометров. В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

Как ранее сообщали "Комментарии", уже в апреле в Украине вырастет цена на голубое топливо для бытовых потребителей. Стоимость годового тарифа на газ с 1 апреля 2021 года составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Согласно информации государственной компании НАК "Нафтогаз", тариф на газ, по которому компания будет продавать голубое топливо будет одинаковой для клиентов и для компании "Йе Энергия". Это означает, что разница в цене на газ может возникнуть только из-за "маржи". Проще говоря, с 1 мая 2021 года по годовому продукту цена на газ в Украине составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Компания "Йе Энергия", которая сегодня занимается поставками природного газа для украинского населения подписала с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение о закупке голубого топлива по рыночной цене.