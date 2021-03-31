logo
Русский Українська

BTC/USD

59189.09

ETH/USD

1845.52

LTC/USD

194.32

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Госстат: Цена газа для населения в 1,4 раза превышает стоимость для промышленности
commentss НОВОСТИ Все новости

Госстат: Цена газа для населения в 1,4 раза превышает стоимость для промышленности

Средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн за 1 тыс. куб. м

сегодня, 16:45
Автор:

Лиза Снисар

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии. Тогда она составляла 5 299,2 грн.  Об этом говорится на сайте ведомства. 

Госстат: Цена газа для населения в 1,4 раза превышает стоимость для промышленности

Цена на газ в Украине - фото из открытых источников

По данным Государственной службы статистики, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа небытовые — 8 398,0 млн кубометров. В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

Как ранее сообщали "Комментарии", уже в апреле в Украине вырастет цена на голубое топливо для бытовых потребителей. Стоимость годового тарифа на газ с 1 апреля 2021 года составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Согласно информации государственной компании НАК "Нафтогаз", тариф на газ, по которому компания будет продавать голубое топливо будет одинаковой для клиентов и для компании "Йе Энергия". Это означает, что разница в цене на газ может возникнуть только из-за "маржи". Проще говоря, с 1 мая 2021 года по годовому продукту цена на газ в Украине составит от 7,4 до 8 гривен за кубический метр. Компания "Йе Энергия", которая сегодня занимается поставками природного газа для украинского населения подписала с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение о закупке голубого топлива по рыночной цене. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/energ/ser_cin_gas/ser_cin_gas_u/arh_sc_gaz2018_u.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ