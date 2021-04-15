Госналоговая под руководством Любченко: какие задачи предстоит решить

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Таисия Ерохина
Постоянный представитель Кабмина в Верховной
Раде Василий Мокан заявил, что следующие 5 лет руководителем Государственной
налоговой службы Украины (ГНСУ) будет Алексей Любченко, которого в прошлом году
назначили на должность без конкурса (с ним заключили контракт на период
действия карантина). "Комментарии" узнали у экспертов, о чем говорит это фактическое
переназначение и какие главные задачи предстоит решать Любченко.
Алексей Любченко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Старший аналитик по налоговым вопросам
Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин обращает
внимание, что Любченко — первый руководитель налоговой, смогший за последние
пять лет вернуть управляемость сбором налогов в стране.
"Какой ценой – другой вопрос. Указанное,
достаточно уникальное как оказалось, качество, очевидно, и оценили по
достоинству, — поясняет он то, что Любченко остался главным налоговиком
Украины. — Из позитивов — у руля стоит человек недурственно понимающий, как и
где воруют налоги, и готовый решать эту проблему на неплохом профессиональном
уровне. Из рисков – возврат к методикам сбора налогов из конца 90-х годов
прошлого века и не сдача главного экзамена – антикоррупционного. Ни один из
руководителей с ней, к сожалению, пока не справился. Были периоды усиления
(разгула коррупции) и затихания (коррупционное болото), но указанное явление в
налоговой службе пока непобедимо. Поживем – увидим".
По мнению Вячеслава Черкашина, внешняя задача
руководителя ГНСУ не менялась никогда – безусловное выполнение заданий по
наполнению бюджета.
"Внутренняя же – создать службу с иной (не карательной,
а сервисной) идеологией. И вторая, не менее важная, на мой взгляд, задача — не
потерять хороших темпов цифровизации ведомства, что само по себе является
источником позитивных изменений", — подчеркивает аналитик.
Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд
України) Павел Себастьянович считает, что налоговая, наряду с таможней,
остается черным ящиком экономики. А точнее — черной дырой.
"Мы слышим только эхо реальной работы
налоговой в виде вскрытия очередной обнальной конторы или громких реляциях налоговиков
об остановке очередной схемы с НДС (скрутки). Хотя разрекламированная и
внедренная "за часів попередника" система электронного администрирования НДС
(СЕА ПДВ) и была предназначена для борьбы с этими негативными явлениями, –
отмечает эксперт. — Схемы с НДС есть не что иное, как злоупотреблениями
служебным положением. Ни одна схема по обналу или скрутке невозможна без
участия налоговой службы, т.к. СЕА ПДВ "видит" эти схемы. А если
налоговая видит схемы, но не останавливает их, значит, есть те, кому эти схемы
нужны. А если есть те, кому эти схемы нужны, то стабильная работа схем должна
покрываться проверенными кадрами — министром финансов и начальником налоговой
службы".
По мнению Павла Себастьяновича, все
постмайданные министры финансов просто не вмешивались в работу налоговой,
исключая Александра Данилюка, который хотел забрать электронные системы в
ведение Минфина.
"Но поставленный Банковой Насиров отвоевал
неприкосновенность и независимость налоговой, — подчеркивает эксперт. — Все
последующие начальники налоговой подбирались на Банковой и гладко проходили
фейковые конкурсы. Сегодняшняя связка Марченко-Любченко, наверно, вполне
устраивает бенефициаров налогового схематоза. С приходом Зеленского ничего, к
сожалению, не поменялось. Налоговая и таможня как были, так и остаются чёрными
дырами бюджета".
Напомним, вице-президент в Ассоциации
налогоплательщиков Украины Елена
Хотенко считает, что в современных реалиях, на фоне мирового опыта
налогообложения, Украина серьезно отстает в плане поддержки предпринимателей. Драйвером
перемен мог бы выступить руководитель Государственной налоговой службы Алексей
Любченко, который будет следующие пять лет руководить ведомством.
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