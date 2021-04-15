Госналоговая под руководством Любченко: какие задачи предстоит решить

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что следующие 5 лет руководителем Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) будет Алексей Любченко, которого в прошлом году назначили на должность без конкурса (с ним заключили контракт на период действия карантина). "Комментарии" узнали у экспертов, о чем говорит это фактическое переназначение и какие главные задачи предстоит решать Любченко.

Алексей Любченко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Из рисков – возврат к методикам сбора налогов из конца 90-х годов прошлого века"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин обращает внимание, что Любченко — первый руководитель налоговой, смогший за последние пять лет вернуть управляемость сбором налогов в стране.

"Какой ценой – другой вопрос. Указанное, достаточно уникальное как оказалось, качество, очевидно, и оценили по достоинству, — поясняет он то, что Любченко остался главным налоговиком Украины. — Из позитивов — у руля стоит человек недурственно понимающий, как и где воруют налоги, и готовый решать эту проблему на неплохом профессиональном уровне. Из рисков – возврат к методикам сбора налогов из конца 90-х годов прошлого века и не сдача главного экзамена – антикоррупционного. Ни один из руководителей с ней, к сожалению, пока не справился. Были периоды усиления (разгула коррупции) и затихания (коррупционное болото), но указанное явление в налоговой службе пока непобедимо. Поживем – увидим".

По мнению Вячеслава Черкашина, внешняя задача руководителя ГНСУ не менялась никогда – безусловное выполнение заданий по наполнению бюджета.

"Внутренняя же – создать службу с иной (не карательной, а сервисной) идеологией. И вторая, не менее важная, на мой взгляд, задача — не потерять хороших темпов цифровизации ведомства, что само по себе является источником позитивных изменений", — подчеркивает аналитик.

"Налоговая и таможня как были, так и остаются чёрными дырами бюджета"

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович считает, что налоговая, наряду с таможней, остается черным ящиком экономики. А точнее — черной дырой.

"Мы слышим только эхо реальной работы налоговой в виде вскрытия очередной обнальной конторы или громких реляциях налоговиков об остановке очередной схемы с НДС (скрутки). Хотя разрекламированная и внедренная "за часів попередника" система электронного администрирования НДС (СЕА ПДВ) и была предназначена для борьбы с этими негативными явлениями, – отмечает эксперт. — Схемы с НДС есть не что иное, как злоупотреблениями служебным положением. Ни одна схема по обналу или скрутке невозможна без участия налоговой службы, т.к. СЕА ПДВ "видит" эти схемы. А если налоговая видит схемы, но не останавливает их, значит, есть те, кому эти схемы нужны. А если есть те, кому эти схемы нужны, то стабильная работа схем должна покрываться проверенными кадрами — министром финансов и начальником налоговой службы".

По мнению Павла Себастьяновича, все постмайданные министры финансов просто не вмешивались в работу налоговой, исключая Александра Данилюка, который хотел забрать электронные системы в ведение Минфина.

"Но поставленный Банковой Насиров отвоевал неприкосновенность и независимость налоговой, — подчеркивает эксперт. — Все последующие начальники налоговой подбирались на Банковой и гладко проходили фейковые конкурсы. Сегодняшняя связка Марченко-Любченко, наверно, вполне устраивает бенефициаров налогового схематоза. С приходом Зеленского ничего, к сожалению, не поменялось. Налоговая и таможня как были, так и остаются чёрными дырами бюджета".

Напомним, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко считает, что в современных реалиях, на фоне мирового опыта налогообложения, Украина серьезно отстает в плане поддержки предпринимателей. Драйвером перемен мог бы выступить руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который будет следующие пять лет руководить ведомством.

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