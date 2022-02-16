Гордон рассказал, почему экстренно вывез свою семью в Вену

Известный украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон подтвердили информацию, озвученную ранее в ряде СМИ о том, что он вместе со своей семьей чартерным рейсом вылетел в Вену. При этом журналист уточнил, что на фоне огромного количества информации о подготовке России к вторжению в Украину он принял решение о том, чтобы вывезти свою семью из Украины. При этом он уточнил, что речь идет о его детях, его родителях, а также о родителях супруги Алеси Бацман. Сам же он вместе с Алесей вернулся обратно в Киев. Как передает издание "Комментарии", об этом Гордон рассказал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон назвал себя борцом с путинским режимом. Он пояснил свое решение о вывозе семьи тем, что он является личным врагом Кремля и поэтому, если так случится, что русские войска войдут в Киеве, то он должен понимать, что люди, за которых он в ответе в полной безопасности.

"Я не могу бороться со связанными руками, а дети и пожилые родители, если они остаются тут (Ред. в Киеве), если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен, и я должен ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе. Поэтому я остаюсь здесь, и я никуда не выезжал, Алеся никуда не выезжала, а семью мы вывезли в Вену, потому что я не хочу рисковать ими", – отметил Гордон.

Журналист также рассказал, что самолет для вывоза семьи в Вену ему предложил его друг и бизнесмен Ринат Ахметов. При этом Гордон отметил, что у него много друзей с личными самолетами, но первым свою помощь предложил именно Ахметов и Гордон это предложение о помощи принял.

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