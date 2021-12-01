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Гордон рассказал, кто делает больше всего зла президентской «Слуге народа»

Журналист Дмитрий Гордон считает проведение досрочных парламентских выборов вполне возможным

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Досрочных выборов президента Украины не будет и Владимир Зеленский добудет до конца своей каденции. Но в конце своего срока президент Зеленский будет напоминать президента Ющенко в последние годы своего президентства. Что касается досрочных парламентских выборов, то они очень вероятны. Есть большой шанс, что они все же состоятся. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом в эфире телеканала "Украина 24" поделился известный журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Гордон рассказал, кто делает больше всего зла президентской «Слуге народа»

Дмитрий Гордон. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Журналист отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду не очень удобный для власти, учитывая падение рейтинга "Слуги народа" и президента. 

Дмитрий Гордон отметил, падение поддержки правящей партии "Слуга народа" имеет свое объяснение. Ведь стоит обратить внимание, что на всю страну в рядах президентской политсилы состоит всего 1000 человек. Эту информацию озвучил бывший глава партии Александр Корниенко. То есть, правды ради стоит признать, что политическая сила держится исключительно на авторитете Владимира Зеленского, за которого проголосовало 73% украинцев. 

"Чем хуже Владимир Зеленский будет смотреться в украинской политике, чем больше он будет падать, тем с удвоенной скоростью будет падать партия "Слуга народа". И мы уже видим это падение. Оно будет нарастать и, опять-таки, не потому что с ними кто-то борется. Они борются сами с собой. Никто не сделает столько зла президенту и партии "Слуга народа", как они сами сделают себе. Это удивительная история", – отметил Гордон.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cdeuW7ZlRAU
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