Гордон рассказал, что Зеленский требовал от Ахметова

Журналист Дмитрий Гордон, комментируя пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о причинах конфликта Владимира Зеленского и Рината Ахметова. По его словам, эту информацию он получил от людей из Офиса президента. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

Журналист рассказал о конфликте (фото из открытых источников)

Также Гордон заявил, что даже позавидовал Ахметову, потому что Владимир Зеленский многое о нем говорил. По его словам, раньше Зеленский был ярким, талантливым человеком, возле него было приятно находиться, потому что от него исходила положительная энергия, а сегодня идет отрицательная.

"Я пообщался с несколькими людьми, в том числе, и из Офиса президента. Меня интересовала причина глубокого конфликта между Зеленским и Ахметовым. Мне это действительно интересно. Вот говорят о влиянии на бизнес, депутатов. Нет, все вздор. Мне сказали несколько человек. Из Офиса президента. Значит, что требовал Владимир Зеленский от Рината Ахметова. Я не знаю, можно спросить об этом и у Зеленского, и у Ахметова. Так будет правильнее. Но мне сказали, что сначала он требовал убрать Шустера, не приглашать Гордона, не показывать Разумкова, не показывать программы об оффшорах и вагнеровцах. После того как Ахметов это отклонил, начался конфликт. Именно это было причиной конфликта, а не все финансовые вопросы", — заявил журналист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский публично объявил Ахметову войну. В ходе пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский фактически обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госперевороту.

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