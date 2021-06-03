Главным преимуществом закона об обороте земли то, что он появился легально - Тарасов

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Ольга Чародий
Главным преимуществом Закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения является то, что наконец рынок легально
открывается с 1 июля этого года и, соответственно, купить, или продать землю
можно будет официально, а не через серые схемы, придуманные в обход моратория. Об
этом заявил народный депутат Украины IX
созыва. Член политической партии "Слуга народа" Олег Тарасов в
интервью "Комментарии-Украина".
Олег Тарасов (фото из открытых источников)
По его словам, не только нужно будет найти
подходящих людей, которые бы согласились на такое подозрительное дело, но и
нужно, чтобы они подтвердили наличие легальных средств для покупки 100 га
земли.
Напомним, ускоренная подготовка к запуску рынка земли только играет в пользу лицам, стремятся завладеть чужой землей незаконным способом. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков с проблемы земельного рейдерства стремительно растет. Эксперт по государственному управлению, председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли Роман Головин считает, что главные рейдеры украинской земли — это арендаторы.
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