Главным преимуществом закона об обороте земли то, что он появился легально - Тарасов

Главным преимуществом Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения является то, что наконец рынок легально открывается с 1 июля этого года и, соответственно, купить, или продать землю можно будет официально, а не через серые схемы, придуманные в обход моратория. Об этом заявил народный депутат Украины IX созыва. Член политической партии "Слуга народа" Олег Тарасов в интервью "Комментарии-Украина".



Олег Тарасов (фото из открытых источников)

"Цена будет формироваться рынком, однако не может быть меньше нормативно-денежной оценки земельного участка. Относительно вероятного завладение олигархами земельными участками, через подставных лиц для получения большего количества гектаров допустимых государством (то есть в обход ограничения, установленного на уровне 100 га земли для одного гражданина Украины), то в Законе прописаны меры предосторожности, а именно — не допускается приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения по возмездным договорам в случае отсутствия у приобретателя права собственности документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право", — сказал Тарасов.

По его словам, не только нужно будет найти подходящих людей, которые бы согласились на такое подозрительное дело, но и нужно, чтобы они подтвердили наличие легальных средств для покупки 100 га земли.

"При этом расчет происходит исключительно в безналичной форме. По референдуму, то в Законе речь идет исключительно о необходимости проведения референдума по вопросу допуска иностранцев к рынку земли путем разрешения владения ими украинскими юридическими лицами, в собственности которых находятся, или же будут находиться земли сельскохозяйственного назначения", — добавил он.

Напомним, ускоренная подготовка к запуску рынка земли только играет в пользу лицам, стремятся завладеть чужой землей незаконным способом. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков с проблемы земельного рейдерства стремительно растет. Эксперт по государственному управлению, председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли Роман Головин считает, что главные рейдеры украинской земли — это арендаторы.















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