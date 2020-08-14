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Главные неудачники киевских выборов - Европейская Солидарность и Батькивщина: опрос

Опрос показал, за какие партии проголосовали бы украинцы на выборах в Киевсовет

14 августа 2020, 17:57
Автор:

Станислав Молчанов
Главные неудачники киевских выборов - Европейская Солидарность и Батькивщина: опрос

Центр Разумкова представил рейтинг политических сил в Киеве. Результат опроса представлен на сайте центра.

Так, в горсовет пока вероятно проходят шесть партий: "УДАР Виталия Кличко" - 19,8%, "Слуга народа" - 15%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 11,4 %, "Перемога Пальчевского" - 7,1%, "Сила и Честь" - 5,5%.

Как отметил социолог Алексей Боровский, комментируя исследование: "Батькивщина долго определялась с тем, кто возглавит список, из-за чего заметно забуксовала. Сейчас вопрос о попадании в Киевсовет остается открытым, а перспективы - туманными".

Кроме того, социолог объяснил, за счет чего "УДАР" активно отбирает голоса у "ЕС".

""ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохраняться", - резюмирует он.

Напомним, выборы на Донбассе еще могут произойти, но есть условие.


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