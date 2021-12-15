Глава Житомирской ОГА рассказал о неожиданном предложении руководить областью

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Елизавета Черных
Предложение стать главой Житомирской областной государственной администрации было для Виталия Бунечко достаточно неожиданным, однако он с честью принял его и уже два года руководит областью. Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".
Виталий Бунечко - фото: 5 канал
Виталий Бунечко отметил, что в день инаугурации президента Владимира Зеленского ему поступил звонок из Офиса президента с приглашением на Банковую. Тогда он работал на должности первого заместителя начальника главного управления – начальника управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.
Бунечко также признался, что думал, что его визит на Банковую будет в рамках деятельности СБУ.
Полный текст интервью с Виталием Бунечко — читайте на портале "Комментарии".
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