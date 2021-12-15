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Глава Житомирской ОГА рассказал о неожиданном предложении руководить областью

В день инаугурации президента Владимира Зеленского Виталию Бунечко поступил звонок с Банковой

сегодня, 13:00
Автор:

Елизавета Черных
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Предложение стать главой Житомирской областной государственной администрации было для Виталия Бунечко достаточно неожиданным, однако он с честью принял его и уже два года руководит областью. Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии". 

Глава Житомирской ОГА рассказал о неожиданном предложении руководить областью

Виталий Бунечко - фото: 5 канал

Виталий Бунечко отметил, что в день инаугурации президента Владимира Зеленского ему поступил звонок из Офиса президента с приглашением на Банковую. Тогда он работал на должности первого заместителя начальника главного управления – начальника управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.

"Я доложил на тот момент Грицаку (Василий Грицак — экс-глава СБУ — ред.), что меня вызывают тогда еще в Администрацию президента, сел в автомобиль и с утра уже был там. На самом деле, предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию было довольно неожиданным, но я с честью принял его и уже два года нахожусь именно на этом посту", — сказал губернатор. 

Бунечко также признался, что думал, что его визит на Банковую будет в рамках деятельности СБУ. 

"Когда я услышал предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию, это было для меня совершенно новое направление, но я не колеблясь согласился. Это новый вызов, новый диапазон, уже были примеры, где мои коллеги возглавляли областные государственные администрации успешно или нет, это не мне оценивать, но я понял, что сотрудники Службы безопасности могут возглавлять областные государственные администрации", — отметил глава Житомирской ОГА. 

Полный текст интервью с Виталием Бунечко — читайте на портале "Комментарии". 


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Источник: https://special.comments.ua/article/ministr/glava-zhitomirskoy-oga-vitaliy-bunechko-v-politiku-igrayut-vo-vremya-vyborov-dalshe-nuzhno-rabotat-689021.html
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