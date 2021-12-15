Глава Житомирской ОГА рассказал о неожиданном предложении руководить областью

Предложение стать главой Житомирской областной государственной администрации было для Виталия Бунечко достаточно неожиданным, однако он с честью принял его и уже два года руководит областью. Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

Виталий Бунечко - фото: 5 канал

Виталий Бунечко отметил, что в день инаугурации президента Владимира Зеленского ему поступил звонок из Офиса президента с приглашением на Банковую. Тогда он работал на должности первого заместителя начальника главного управления – начальника управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.

"Я доложил на тот момент Грицаку (Василий Грицак — экс-глава СБУ — ред.), что меня вызывают тогда еще в Администрацию президента, сел в автомобиль и с утра уже был там. На самом деле, предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию было довольно неожиданным, но я с честью принял его и уже два года нахожусь именно на этом посту", — сказал губернатор.

Бунечко также признался, что думал, что его визит на Банковую будет в рамках деятельности СБУ.

"Когда я услышал предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию, это было для меня совершенно новое направление, но я не колеблясь согласился. Это новый вызов, новый диапазон, уже были примеры, где мои коллеги возглавляли областные государственные администрации успешно или нет, это не мне оценивать, но я понял, что сотрудники Службы безопасности могут возглавлять областные государственные администрации", — отметил глава Житомирской ОГА.

Полный текст интервью с Виталием Бунечко — читайте на портале "Комментарии".

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