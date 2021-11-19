Глава Закарпатской ОГА объявил об отставке

Глава Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков написал заявление об освобождении от должности. Об этом он сообщил в собственном профиле в Facebook. Полосков подчеркнул, что он и его команда успели многое сделать.

Кабмин согласовал увольнение Анатолия Полоскова - фото из открытых источников

"Многие успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов", — написал он.

Также он сообщил, что заявления об увольнении еще написали первый заместитель председателя ОГА Мирослав Билецкий и два заместителя – Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

“Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное – мы и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении”, – добавил Полосков.

Напомним, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Рассматривать заявление министра будут на комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования в среду, 20 октября. Сегодня во время брифинга руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил об этом. Он рассказал, что видел министра, когда тот выходил из кабинета спикера Верховной Рады Украины. Также он заявил, что Абрамовский написал заявление по собственному желанию. Главной претензией "слуг народа" к министру есть коррупционные действия экологических инспекций в регионах. Арахамия отметил, что голоса для отставки найдутся. Сейчас претендента на пост главы экологического ведомства нет. В партии изучают кандидатуры из своего списка.

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