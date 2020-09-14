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Главная Новости Политика внутренняя политика Глава ОП рассказал, сколько людей внесли в списки для обмена пленными
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Глава ОП рассказал, сколько людей внесли в списки для обмена пленными

Дату обмена пленными должны согласовать в ближайшее время

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что в списки для обмена пленными с боевиками на Донбассе внесли по 100 имен от каждой стороны. Об этом Ермак сказал в эфире телеканала "Украина" 13 сентября.

Глава ОП рассказал, сколько людей внесли в списки для обмена пленными

Глава ОП также сообщил, что представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Ермака это должно стать первым этапом в процессе по обмену пленными.

В то же время даты очередного обмена пленными пока не известны. Андрей Ермак рассказал, что их должны определить в ходе ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы.

Ранее "Комментарии" писали, что член политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Денис Казанский, что работа гуманитарной и политической подгрупп Трехсторонней контактной группы полностью заблокирована. По его словам, российская сторона отказывается обсуждать любые вопросы по работе Трехсторонней контактной группы до отмены постановления украинского парламента о проведении очередных местных выборов.


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