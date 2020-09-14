Глава ОП рассказал, сколько людей внесли в списки для обмена пленными

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Татьяна Веремеева
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что
в списки для обмена пленными с боевиками на Донбассе внесли по 100 имен от
каждой стороны. Об этом Ермак сказал в эфире телеканала "Украина" 13 сентября.
Глава ОП также сообщил, что представители Международного
комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на временно
оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Ермака это
должно стать первым этапом в процессе по обмену пленными.
В то же время даты очередного обмена пленными пока не
известны. Андрей Ермак рассказал, что их должны определить в ходе ближайших заседаний
Трехсторонней контактной группы.
Ранее "Комментарии" писали, что член политической
подгруппы Трехсторонней контактной группы Денис Казанский, что работа гуманитарной
и политической подгрупп Трехсторонней контактной группы полностью
заблокирована. По его словам, российская сторона отказывается обсуждать
любые вопросы по работе Трехсторонней контактной группы до отмены постановления
украинского парламента о проведении очередных местных выборов.
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