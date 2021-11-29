Глава Госказначейства Татьяна Слюз использует бюджетные деньги для расправы с политическими оппонентами - СМИ

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз использует бюджетные деньги в собственных целях, в том числе, как инструмент политической расправы, а также, чтобы манипулировать властью в пользу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, и экс-главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщает издание УНИАН.

Татьяна Слюз. Фото из открытых источников

Как указывается в материале портала УНИАН, Татьяна Слюз на посту главы Госказначейства неоднократно занималась искусственным блокированием платежей, а также и попытками перераспределить деньги на другие нужды, кроме тех, на которые они предназначены.

По информации журналистов, уголовное дело 2010 года, которое впоследствии называли политическим преследованием соратницы Тимошенко, было на самом деле связано с нецелевым использованием денег залога, который вносили покупатели Одесского припортового завода в 2009 года. Общая сумма залога на тот момент составляла 800 млн грн. — по курсу на то время — $100 млн. Деньги отправили на социальные нужды перед президентскими выборами (Тимошенко тогда была премьером).

Издание пишет, что сейчас Слюз снова блокирует бюджетные платежи. Однако, как отмечается в статье, мнение наблюдателей по поводу того, чем вызвано такое решение, расходятся.

"С одной стороны, сейчас происходит целая цепочка кадровых перестановок в правительстве. И, вполне возможно, если не назначить Тимошенко премьером, то как минимум пролоббировать ее интересы через новых министров либо перераспределение сил в Кабмине можно было бы попробовать. С другой – любая дискредитация действующего главы государства и провластной партии – пусть даже через демонстрацию их неспособности физически выполнить свои обещания по восстановлению и реконструкции инфраструктурных объектов – это всегда шанс для оппозиции заработать дополнительные баллы у электората", — передают журналисты издания.

Согласно данным СМИ, когда Арсен Аваков был министром, Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в полном объеме, а он взамен подарил ей именной пистолет и помог обеспечить работой всю семью. По мнению журналистов, именно благодаря их дружбе, у силового ведомства нет проблем с деньгами, а у Слюз – с законом.

"Госказначейство не профинансировало расходы бюджета за 10 месяцев 2021 года на 106,7 млрд грн. Ведомство часто отказывается принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств, поясняя это отсутствием нужных справок. Но неофициально участники процесса говорят, что нужные деньги можно получить из Госказначейства, если заплатить главе Татьяне Слюз", — передает УНИАН.

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