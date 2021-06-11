ГФС пришла с обысками в «Нафтогаз»: что происходит

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят обыски в помещениях НАК "Нафтогаз Украины". Это происходит в рамках досудебного расследования в криминальном деле по факту вероятного уклонения сотрудников предприятия от уплаты ПДВ на сумму 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС на странице ведомства в Facebook.



Обыски в "Нафтогазе". Фото: пресс-служба ДФС

По данным ведомства, начиная с октября 2015 года и до сих пор сотрудники "Нафтогаза" не провели процедуру таможенного оформления газа, который был закуплен у российского ПАТ "Газпром", что стало причиной недополучения бюджетом денег. Также в ГФС отмечают, что украинские потребители фактически потребляют газ, который находится в трубе, но "Нафтогаз" не подписывает документов приема/передачи и заявляет, что газ фактически не поставляется, а потребителям предоставляют услугу по балансировке газа в ГТС.

"Получены доказательства, что служебные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которых таможенники могли бы провести таможенное очищение природного газа", – подчеркивается в сообщении.

Известно, что следствие еще продолжается и окончательная сумма убытков будет ясна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее "Комментарии" писали, что чиновники Министерства энергетики и угольной промышленности Украины наладили масштабную коррупционную схему, которая за три года нанесла ущерб государству на почти 1,5 млрд грн. Основанием для обысков стала обнаруженная по результатам трехлетнего аудита схема бесплатной передачи 37 частным операторам чиновниками Минэнерго газораспределительных систем. С февраля 2017 года они должны были платить в госбюджет 10% остаточной стоимости за эксплуатацию государственного имущества, напомнили в ГБР. В схеме также задействованы чиновники облгазов и горгазов, добавили в ведомстве.

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