Гетманцев рассказал, что будет делать власть, если Лукашенко перекроет поставки топлива из Беларуси

Никакого кризиса с поставками бензина и дизельного топлива из Беларуси в Украину нет и быть не может, а все заявления Лукашенко о возможности прекратить такие поставки – это необдуманные слова и эмоции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев. Фото: epravda.com.ua

Огромный резонанс вызвало заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" о том, что, если бы он хотел, то вместе с Путиным поставил бы Украину на колени, мол достаточно для этого всего лишь прекратить поставки нефтепродуктов.

По словам Гетманцева, анализируя это заявление белорусского "лидера", стоит еще раз констатировать – Лукашенко до выборов и Лукашенко после выборов – это два разных человека. Сегодня Лукашенко полностью зависим от Российской Федерации, от политического руководства России и поэтому он в своих заявлениях действует абсолютно в контексте и в тренде Российской Федерации.

"Что касается поставок топлива из Белоруссии, то это не секрет, что Беларусь поставляет в Украину 30% топлива от общих потребностей. Можно дать точный ответ на вопрос – возможен ли вариант остановки поставок топлива из Беларуси? Ответ такой – этот вариант даже не рассматривается", – отметил депутат.

Даниил Гетманцев отметил, сегодня у украинской власти есть постоянный диалог с поставщиками и есть постоянные переговоры относительно этого. Если же вдруг политика вмешается и вопрос остановки поставок топлива из Беларуси появится на горизонте, то власть способна решить этот вопрос очень быстро путем импортозамещения за счёт других источников.

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