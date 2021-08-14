Гетманцев рассказал, что будет делать власть, если Лукашенко перекроет поставки топлива из Беларуси

BTC/USD
47415.52
ETH/USD
3292.89
LTC/USD
187.36
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Никакого кризиса с поставками бензина и дизельного топлива из Беларуси в Украину нет и быть не может, а все заявления Лукашенко о возможности прекратить такие поставки – это необдуманные слова и эмоции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев. Фото: epravda.com.ua
Огромный резонанс вызвало заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" о том, что, если бы он хотел, то вместе с Путиным поставил бы Украину на колени, мол достаточно для этого всего лишь прекратить поставки нефтепродуктов.
По словам Гетманцева, анализируя это заявление белорусского "лидера", стоит еще раз констатировать – Лукашенко до выборов и Лукашенко после выборов – это два разных человека. Сегодня Лукашенко полностью зависим от Российской Федерации, от политического руководства России и поэтому он в своих заявлениях действует абсолютно в контексте и в тренде Российской Федерации.
Даниил Гетманцев отметил, сегодня у украинской власти есть постоянный диалог с поставщиками и есть постоянные переговоры относительно этого. Если же вдруг политика вмешается и вопрос остановки поставок топлива из Беларуси появится на горизонте, то власть способна решить этот вопрос очень быстро путем импортозамещения за счёт других источников.
Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко не против передать власть молодежи, но есть одно условие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
15 августа 2021, 12:10
Результат цього профффесора у сфері оподаткування на користь корупційних схем ми вже знаємо. Навіть у його колег, протеже Порошенка, профффесорів Януковича та Азарова з Хомутинніком вийшло створити новий податковий кодекс, хоч і на користь корупційних схем, а цей тільки зміг посилити фіскальний тиск на мікробізнес. Тепер якимось бадьорими висловлюваннями з приводу палива зайнявся. Дати поштовх розвитку країни ці корумповані не здатні. Мабуть профффесорське звання у переході біля Банковий придбав.