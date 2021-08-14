logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Гетманцев рассказал, что будет делать власть, если Лукашенко перекроет поставки топлива из Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Гетманцев рассказал, что будет делать власть, если Лукашенко перекроет поставки топлива из Беларуси

В украинской власти есть выход на случай прекращения поставок топлива из Беларуси

14 августа 2021, 18:25
Автор:

Кравцев Сергей

Никакого кризиса с поставками бензина и дизельного топлива из Беларуси в Украину нет и быть не может, а все заявления Лукашенко о возможности прекратить такие поставки – это необдуманные слова и эмоции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал, что будет делать власть, если Лукашенко перекроет поставки топлива из Беларуси

Даниил Гетманцев. Фото: epravda.com.ua

Огромный резонанс вызвало заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" о том, что, если бы он хотел, то вместе с Путиным поставил бы Украину на колени, мол достаточно для этого всего лишь прекратить поставки нефтепродуктов.

По словам Гетманцева, анализируя это заявление белорусского "лидера", стоит еще раз констатировать – Лукашенко до выборов и Лукашенко после выборов – это два разных человека. Сегодня Лукашенко полностью зависим от Российской Федерации, от политического руководства России и поэтому он в своих заявлениях действует абсолютно в контексте и в тренде Российской Федерации.

"Что касается поставок топлива из Белоруссии, то это не секрет, что Беларусь поставляет в Украину 30% топлива от общих потребностей. Можно дать точный ответ на вопрос – возможен ли вариант остановки поставок топлива из Беларуси? Ответ такой – этот вариант даже не рассматривается", – отметил депутат.

Даниил Гетманцев отметил, сегодня у украинской власти есть постоянный диалог с поставщиками и есть постоянные переговоры относительно этого. Если же вдруг политика вмешается и вопрос остановки поставок топлива из Беларуси появится на горизонте, то власть способна решить этот вопрос очень быстро путем импортозамещения за счёт других источников.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко не против передать власть молодежи, но есть одно условие.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dj8S7TjY_Yo
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

15 августа 2021, 12:10

Результат цього профффесора у сфері оподаткування на користь корупційних схем ми вже знаємо. Навіть у його колег, протеже Порошенка, профффесорів Януковича та Азарова з Хомутинніком вийшло створити новий податковий кодекс, хоч і на користь корупційних схем, а цей тільки зміг посилити фіскальний тиск на мікробізнес. Тепер якимось бадьорими висловлюваннями з приводу палива зайнявся. Дати поштовх розвитку країни ці корумповані не здатні. Мабуть профффесорське звання у переході біля Банковий придбав.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ