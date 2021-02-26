Геращенко нацелился на пост главы МВД и уже собирает поддержку в Раде, - источник

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Станислав Молчанов
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко якобы ведёт кулуарные переговоры в парламенте о возможности занять должность главы МВД. Об этом сообщает Телеграм-канал "Objectiv" со ссылкой на свой источник в партии "Слуга Народа".
Фото из открытых источников
На данный момент Антону Геращенко, по словам источника, уже удалось заручиться поддержкой нескольких депутатов фракции "Голос" и до десятка "Слуг".
Напомним, сегодня состоится очередное заседание
СНБО "от Зеленского". Эксперты рассказали, чего ждать.
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