Геращенко нацелился на пост главы МВД и уже собирает поддержку в Раде, - источник

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко якобы ведёт кулуарные переговоры в парламенте о возможности занять должность главы МВД. Об этом сообщает Телеграм-канал "Objectiv" со ссылкой на свой источник в партии "Слуга Народа".

Фото из открытых источников

"В частности, идею о "карьерном росте" Антону Геращенко привил его давний друг и соратник в парламенте Анастасия Радина (фракция "Слуга народа"). Антон уже решил работать на перспективу и пытается в стенах ВР сформировать группу своей поддержки", — говорится в сообщении.

На данный момент Антону Геращенко, по словам источника, уже удалось заручиться поддержкой нескольких депутатов фракции "Голос" и до десятка "Слуг".

"Примечательно, что все они входят в группу влияния, которую принято идентифицировать как "соросята". Именно этот вектор для сотрудничества выбрал Геращенко, понимая, что они являются противниками его действующего руководителя Арсена Авакова", — подчёркивается в сообщении.

Напомним, сегодня состоится очередное заседание СНБО "от Зеленского". Эксперты рассказали, чего ждать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!