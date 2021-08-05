Генпрокуратура рассекретит материалы расследования Иловайской трагедии: что будет дальше

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии на Донбассе. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. Напомним, что 29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, оккупанты расстреляли их. Тогда погибло 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, а 24 пропали без вести. Решение ОГПУ рассекретить материалы по этому делу проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.

Иловайск (фото из открытых источников)

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко подчеркивает, что после "Иловайска" прошло 7 лет. И периодически делались попытки найти ответы на вопросы, связанные с этой трагедией.



"Была создана государственная комиссия, я наряду с рядом других военных, журналистов входил в ее состав. Уже тогда, несколько лет назад, было видно, что часть материалов уничтожалась. Человек слаб сам по себе, делает ошибки. А потом часть из этих людей старается скрыть ошибки. Между тем, Революция Достоинства была как раз за правду и справедливость, – подчеркивает генерал. – И запрос на правду с того времени велик, в том числе касательно событий, связанных с Иловайском. Люди хотят знать правду и добиться справедливости: героев поощрить, негодяев наказать в соответствии с законодательством Украины".

Но чем дальше от событий, тем меньше фактов, отмечает Игорь Романенко.

"С другой стороны, говорят, что со временем более объективно можно произвести анализ резонансных событий. Их непосредственные участники сгоряча могут многое наговорить… И хоть их показания очень важны, но если сделаны "на эмоциях", они не всегда отражают истинную картину событий", – поясняет генерал.

Он подчеркивает, что экс-президент Порошенко и бывший главный военный прокурор Матиос свели всё к тому, что во всём виновата Россия.

"Это так, россияне ввели регулярные войска, после чего начались проблемы. Но нельзя замалчивать и собственные ошибки, – уверен Игорь Романенко. – Если бы наше военно-политическое руководство того времени не остановилось перед Донецком, перед Луганском, а продолжило операцию, вышло на границы, мы имели бы совсем иную картину. Есть военный закон – пока ты давишь, а противник бежит, нужно продолжать давить. Летом 2014-го у противника был переполох, он готов был бежать. Нам тогда объясняли, что мы за гуманитарные подходы, а потому не станем штурмовать города. Но это дилетантский подход. В итоге Россия ввела войска. Путину разведка доложила, что если сейчас не вторгнуться, украинские военные дойдут до границы. После захвата Крыма и невнятной реакции на это мирового сообщества, Путин обнаглел. И ввел войска на Донбасс".

Увы, но в происшедшем была и вина нашего государства, считает генерал.

"Во-первых – большие недостатки в управлении войсками. Мы дрались растопыренными пальцами, а не единым кулаком. Лишь спустя время антитеррористическая операция, в которой были задействованы разные виды войск, представители МВД, добробаты (и везде были свои командиры), была переименована в операцию Объединенных сил. С единым центром управления. Которому все подчинялись. А до этого не было единого планирования, единых задач, единой ответственности. За что пришлось платить страшную цену. В том числе во время Иловайской трагедии, – отмечает Игорь Романенко. – Во-вторых, имелись большие проблемы с дисциплиной, с выполнением задач. Взвод называл себя батальоном, точное число сил и средств было неизвестно. А когда стало проблемно, некоторые добробаты загрузились в автобусы – и рванули по своим городам и весям, оставив "дыры" на фронте. И когда одни бросили позиции, другие своими телами закрывали эти "дыры". Замалчивать это нельзя. Все ошибки, на всех уровнях, следует анализировать. Особенно свои. Чтобы в дальнейшем их не повторять. И в этом смысле расследование Иловайской трагедии – более чем необходимо".

По словам народного депутата Украины VIII созыва, представителя Сети защиты национальных интересов "АНТС" Натальи Веселовой, при президенте Порошенко тема "Иловайска" была более закрыта для обсуждения, чем сейчас. Хоть была резонансна и тогда, и сейчас.



"Общество требует ответов – что это было? Понятно, что трагедия. Но почему? Что к ней привело? Неудачная операция? Несвоевременное реагирование на те или иные сведения? Люди, не получая ответы, начинают сами их придумывать. И это вредит государству, раскалывает общество. Ведь у одних – своя правда, у других – своя. Безусловно, есть необходимость дать ответы на стоящие ребром вопросы. Тем более, что сейчас есть такая возможность. В Офисе генпрокурора рассказали, что опрошено множество свидетелей, изучено множество документов. И понадобилось время, чтобы понять картину происходящего", – считает Наталья Веселова.

По ее словам, трудно сказать, кто из бывшего военно-политического руководства Украины может попасть под удар.

"Мы же не знаем точно, как всё происходило. Знали ли Минобороны и Генштаб, что у Иловайска уже стоят регулярные войска РФ. Понимали ли наши военные, что попадают в "котел", в окружение. В зависимости от того, какие ответы есть у Генпрокуратуры, станет понятно, кто виноват? Судить об этом, не видя всех материалов, сложно, – отмечает Наталья Веселова. – Возможно, всё совсем не так, как нас убеждают определенные волонтеры, военные. Ведь каждый, находясь на своей месте, видит ту картину, которая досягаема его взгляду. Это лишь пазлик. кусочек. А общую картину можно понять, увидев все пазлы, что, надеюсь нам и предоставит Офис генпрокурора. Есть ли в деле политическая подоплека? Можно предположить, что есть определенный прицел в сторону бывшего президента Порошенко. И всё же все ответы будут лишь, когда мы увидим общую картину. В любом случае, решение обнародовать данные по Иловайской трагедии – позитивное и нужное".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", боевике "ДНР" сообщили о подозрении в истязании военных.



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